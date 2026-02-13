El Consell reclama la declaración de zona catastrófica para los veinte municipios litorales de Alicante por la borrasca Harry
La medida implicaría la actuación urgente del Gobierno central para movilizar ayudas extraordinarias para reparación de daños y medidas económicas
Una respuesta del Gobierno al temporal de los pasados días 19 y 20 de enero. Este viernes el Consell ha acordado en pleno, a propuesta de la Conselleria de Emergencias e Interior que dirige Juan Carlos Valderrama, solicitar al ejecutivo central la declaración como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida anteriormente como “zona catastrófica”, para los municipios de la Comunidad que se vieron afectados por la borrasca Harry.
En la provincia de Alicante la medida se ha reclamado para los veinte municipios del litoral: Alicante, Elche, Torrevieja, Orihuela, Benidorm, Dénia, Santa Pola, la Vila Joiosa, El Campello, Xàbia, Calp, Altea, Pilar de la Horadada, l’Alfàs del Pi, Guardamar del Segura, Benissa, Teulada-Moraira, Finestrat, El Poble Nou de Benitxatxell y Els Poblets.
El temporal marítimo, tal como han explicado desde el Consell a través de un comunicado, “tuvo especial virulencia en las zonas costaneras” y provocó “la erosión de numerosas playas, así como daños en paseos marítimos, espigones y accesos y afectaciones a edificaciones en primera línea de playa que precisaron evacuaciones puntuales por riesgo de socavación”.
Por ello, el Consell solicita al Gobierno central “actuaciones urgentes de regeneración del litoral que eviten la pérdida de biodiversidad, el deterioro de dunas y la acumulación de residuos en playas y que faciliten la reconstrucción”.
La declaración como zonas gravemente afectadas implica la actuación urgente del ejecutivo estatal para movilizar ayudas extraordinarias con la finalidad de reparar daños, así como medidas económicas que beneficien a las personas afectadas.
En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, ha informado de la solicitud y ha subrayado que “el viento alcanzó”, en los días 19 y 20 de enero, “rachas próximas a los 70 kilómetros por hora, con numerosísimos daños en paseos marítimos, espigones y viviendas de primera línea”.
Según sus cálculos, hay una enumeración de sesenta municipios en toda la Comunidad que “estarían en esta situación” tras la borrasca del pasado mes de enero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- Juanma Lorente, abogado laboralista: “Cuantas más veces llegues tarde al trabajo, más difícil será para la empresa despedirte”
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública
- La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h
- Sant Joan destrona a Torrevieja como el principal motor de la construcción de viviendas en Alicante