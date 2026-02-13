El Consell retira más de la mitad de los fondos presupuestados para el postrasvase Júcar-Vinalopó

Contratiempo para las obras hidráulicas en la provincia de Alicante. El proyecto de la "nueva conducción de la margen izquierda del postrasvase Júcar-Vinalopó”, en su fase primera, perderá más de la mitad de la inversión prevista para este año. En concreto, de los 5.667,160 euros presupuestados para 2025, 3.138.460, el 55 %, irán a parar a otros ámbitos de gasto de la Generalitat.

Así lo ha acordado el Consell, con la autorización de los créditos ampliables para cubrir gastos no previstos en otras partidas presupuestarias, la mayoría de ellas vinculadas a la sanidad y a los servicios sociales. La fase primera de la obra citada contaba con una inversión que debía de ejecutarse en 2025 casi en su totalidad, pero finalmente no será así.

La decisión del Consell llega en pleno debate sobre los trasvases. El gobierno autonómico, ahora presidido por Juanfran Pérez Llorca, se ha mostrado especialmente hostil con el ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez, al que ha acusado de “financiar trasvases en Marruecos mientras recorta el del Tajo-Segura”. Tanto el presidente Llorca como el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, han incidido especialmente en este mensaje.

Más afectaciones sobre Alicante

Esta no es la única afectación que han sufrido las inversiones previstas para Alicante en 2025. La construcción de la Ciudad de la Justicia en Alicante, contaba con una financiación de poco más de 30 millones de euros para 2025, casi lo mismo que en el año siguiente para una obra que supera los 68 millones de euros.

Sin embargo, los créditos ampliables han hecho desplazar algo más de 4,2 millones de euros de estas obras, un 14 % de recorte respecto a la inversión inicial.

El otro proyecto perjudicado por el desvío de dinero a otras necesidades es el de la reforma del antiguo edificio de Correos, en la plaza Gabriel Miró de Alicante. En este inmueble histórico el Botànic proyectó la ubicación de la sede alicantina de la Presidencia de la Generalitat, iniciativa que fue abortada por el Consell presidido por Carlos Mazón.

El edificio se convirtió en la sede de la Conselleria de Innovación, Turismo, Industria y Comercio, actualmente liderada por Marián Cano, y el ejecutivo autonómico proyecto una inversión de para su reforma que ha sido recortada prácticamente en su totalidad. En concreto, de los 1.150.000 euros previstos, 1.119.085,43 han sido desviados, más del 97 %.

La mano de Llorca

Como curiosidad, de los recortes que ha habido en inversiones previstas, buena parte de ellos han procedido de la línea de “desarrollo de proyectos de marcado interés económico y social para la Comunidad Valenciana”, activada en su día por Mazón para conceder fondos destinados al “impulso, ejecución u desarrollo de acciones vinculadas con el fomento, la promoción y la realización de actividades de interés público que favorezcan el desarrollo económico”.

Entre estas iniciativas se contemplaban actividades como conciertos u otros eventos lúdicos relacionados con el turismo y con la proyección de la Comunidad. De los más de 50 millones previstos para inversiones en este apartado, que correspondían a la Conselleria de Turismo, más de 20 han sido desviados para otras urgencias tras la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat.