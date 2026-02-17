“En España falta un cordón sanitario frente a quienes atacan la Constitución”

En plena reordenación del tablero internacional, el veterano dirigente europeo defiende que la UE encara una de esas encrucijadas en las que “toca culminar la tarea” y ganar presencia en un mundo que vuelve a pensarse en clave de grandes potencias.

Pregunta: ¿Estamos ante una crisis más o ante el momento de culminar la Unión Europea y ganar peso en el mundo?

Uno de sus creadores, Jean Monnet, decía que la UE avanza de crisis en crisis. Las crisis no son un desastre, son momentos en los que hay que tomar decisiones y pueden ser constructivas. Este es uno de esos momentos, en esto coincido con Mario Draghi. El presente y el futuro pasa por transformar la UE en parte federal y en parte confederal. Hemos hecho la mayor parte del trabajo. Hay moneda común, ciudadanía común y un mercado que tenemos que acabar. Lo que toca es culminar la tarea y estar presentes en un mundo de grandes potencias que no nos tienen en su perspectiva.

P: ¿Cuál es, para usted, la mejor vacuna contra el populismo en Europa?

No creo que haya un auge extraordinario de los populismos. No es un tema nuevo, en España y Europa lo hemos sufrido. Lo comparo con el colesterol, hay bueno y malo. Como decía Goya, los sueños de la razón producen monstruos, y hay que tener límites. Los europeos hemos aprendido a trabajar juntos, en paz, con valores comunes, y es peligroso que cada uno viva recordando glorias del pasado. Cuando la gente tiene miedo y problemas, se repliega, y hay quien juega con eso. En Europa funciona una coalición de grandes fuerzas históricas: democracia cristiana, socialdemócratas y liberales. Hay que superar el espíritu de trinchera y ponerse de acuerdo en lo importante. Esa es la vacuna contra el populismo.

P: ¿Puede Europa defenderse por sí misma en el nuevo juego de grandes potencias?

Creo que Europa es un modelo de presente, futuro y unidad. Hemos conseguido la paz en el continente y ahora se ve amenazada por la vuelta al juego de las grandes potencias, lo que arruinó a Europa en los dos grandes conflictos del siglo XX. Desde que cayó el muro y llegó el Tratado de Maastricht se hablaba de los dividendos de la paz, ahora estamos en otro momento. La cumbre de Múnich nos ha dejado lecciones y Marco Rubio ha dicho que podemos seguir trabajando juntos con EE UU. Empezar a hablar es importante, la pelota está en nuestro tejado. Defender lo nuestro nos toca a nosotros, no a EE UU.

La vacuna contra el populismo es acordar lo importante y superar las trincheras

P: ¿Cree que Estados Unidos está girando hacia el aislamiento y poniendo en cuestión el orden de la ONU?

Trump venció una campaña con un lema básico, “Make America Great Again”, apelando a la idea de decadencia. Una constante en la historia de EE UU es el aislamiento y dar marcha atrás para volver a los años en los que fueron decisivos en un orden imperfecto. Como europeos estamos ligados a la defensa del orden de las Naciones Unidas. Pensar que lo que te molesta se resuelve de un plumazo no es una alternativa. Reuniones como la de Múnich sirven para debatir cómo adaptar y mejorar el orden actual. Plantear un organismo alternativo y transformar Gaza en un Benidorm gigantesco no es una alternativa, es una vuelta al pasado. Ese debate hay que tenerlo con EE UU y con otras potencias, porque EE UU no es el poder hegemónico.

P: ¿Ve hoy en España algún cuestionamiento real a seguir en la Unión Europea?

No he visto a ninguna fuerza política que concurra a las elecciones diciendo que nos tenemos que ir de la UE, nadie ha planteado un “SpainExit”. Había una viñeta hace muchos años que decía “Yankis go home” y la siguiente escena decía “volver con más dinero”. Veo que eso está presente. Los agricultores han invadido las calles con los tractores pero no he visto a nadie planteando una manifestación que diga que hay que cerrar las fronteras. Somos una potencia exportadora.

P: ¿Se han perdido las formas en la política española?, ¿cómo se recuperan?

Lo que sí veo, y lo digo como diputado constituyente, es que el Congreso constituyente no fue una fiesta. Tuvimos momentos muy difíciles y de mucha tensión. Trabajamos haciendo la Constitución de día y la reforma fiscal de noche y esos cambios hicieron posible la democracia. Sí que había más respeto por las formas y normas de cortesía. Cuando veo cómo se habla hoy en los parlamentos me llama la atención. He sido diputado 10 años en España y 23 en el Parlamento Europeo, hay que respetar y guardar las formas. Los británicos manejan la ironía frente a la agresión verbal continua y eso ayuda a la convivencia.

La vacuna contra el populismo es acordar lo importante y superar las trincheras

P: ¿Qué responsabilidad tiene hoy el PSOE en la defensa democrática?

Los partidos son instrumentos que permiten que la política funcione de forma democrática. Yo conseguí incluir en el Tratado de Maastricht el reconocimiento de los partidos políticos europeos, organizan la lucha política de manera democrática. Viví una parte de mi vida en la que solo había un partido, el Movimiento. Hoy el PSOE tiene la responsabilidad de continuar con un programa de refuerzo y afirmación democrática y preparar el combate electoral en las autonomías, a menos de un año de las elecciones generales. Veo con agrado que más mujeres están tomando decisiones y aportando sensatez.

P: ¿Qué lectura hace de los resultados electorales más recientes en España?

Los españoles seguimos pensando que lo único que cuentan son las elecciones generales, pese a haber aceptado el modelo autonómico. El ejemplo más parecido es Alemania: un ciclo político continuo, con coaliciones y cordones sanitarios a la extrema derecha. En España no hay un cordón sanitario a quienes atacan la Constitución y las autonomías y me sorprende el acoso y derribo al que está en la Moncloa. Aunque no es nuevo, a Felipe González le pasó lo mismo. Somos un país modelo de crecimiento en Europa y de protagonismo internacional y no entiendo que se acepte esta política de asalto a las instituciones y a la Constitución.

P: ¿Qué respuesta política exigen hoy cuestiones como la vivienda y el coste de la vida?

No son problemas específicamente españoles. En la cuestión de la vivienda se considera un problema en Europa y la Comisión ha creado la figura de un comisario que se ocupa de un tema con una dimensión europea. Basta con ver lo que está pasando en EE UU con el índice de la vida. Cuando entramos en la UE la inflación en España era entre el 8 % y el 10 %. Eso ahora mismo provocaría una revolución, hay preocupación con un 2 %. Hay que hacer política sobre estos problemas, no solo enfrentamientos de lucha grecoromana.

P: ¿Qué quiere aportar en Alicante con su charla sobre España y Europa?

Me han invitado a una iniciativa cultural en la UA, lanzada por un grupo de alicantinos y alicantinas preocupados por la lucha por la democracia y la UE. Algunos de ellos son Fernando Puerto o Juana Serna. Estoy en la jubilación activa pero todo lo que sea fomentar el debate y la preocupación por los temas actuales, estoy a disposición mientras el cuerpo aguante. Voy a hablar de España y Europa y, frente a la visión pesimista, me gusta dar perspectivas de futuro y constructivas. Eso es lo que me ha permitido llegar hasta aquí.