Que el sur mantenga su "peso", una de las peticiones de los militantes de Iniciativa de Alicante
La formación, una de las que integran la coalición Compromís, renovará los órganos a finales de marzo, previsiblemente con Carles Esteve al frente y ante la incógnita de si alguien le acompañará como referente
Siguen los movimientos internos dentro de Iniciativa de cara al Congreso que renovará la cúpula del partido en València el próximo 28 de marzo. Este martes el principal candidato a liderar el partido, Carles Esteve, diputado de Compromís en las Cortes Valencianas, visitó la agrupación de la formación en Alicante para exponer su proyecto ante la militancia.
Según fuentes presentes en el acto, militantes del partido en Alicante, que lo lidera Rafa Mas, exigieron al único candidato oficial a día de hoy para liderar el partido que la provincia “no puede perder representación en la portavocía”.
Tradicionalmente, como se ha visto también en la última etapa, Iniciativa ha contado con dos líderes, distinguidos con el nombre de “portavoces”, que han sido el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez y la diputada autonómica y exvicepresidenta de la Generalitat, Aitana Mas, natural de Crevillent.
Esta última, en este caso, cubría la “cuota sur” del partido, con especial arraigo en la zona meridional de la Comunidad. Especialmente en Alicante y en Elche, donde Iniciativa supera en número de afiliados a Més, la pata nacionalista de Compromís, mayoritaria en el conjunto de la Comunidad. Este motivo invita a muchos alicantinos a exigir que el partido preserve una cara visible del territorio para acompañar a Carles Esteve, natural de València, en la cúpula. Y así se lo expresaron verbalmente en su visita a Alicante.
Pero las negociaciones, hasta ahora, no han llegado a buen puerto. Y sobre su materialización hay quien se muestra optimista, pero esta esperanza no es unánime. La persona que más se ha postulado para ocupar este coliderazgo junto a Esteve es Esther Díez, concejala y portavoz en Elche e integrada en la familia política que históricamente lideró Pasqual Mollà.
Díez no acudió al acto de Esteve en Alicante y protagonizó días antes otra reunión en la ciudad con los militantes. Entre ambos quedan pendientes reuniones para explorar un acuerdo en el que “todas las partes se sientan representadas”. Según fuentes conocedoras de las negociaciones, el deseo de la militancia es “un pacto” que, mientras algunos defienden que sea con la concejala ilicitana, otros, sin descartar esta opción, se conformarían con que lo firme “un representante del sur”, es decir, de la provincia de Alicante distinto de la edil.
Hasta ahora ningún otro militante ha dado el paso a compartir este lugar y no han sonado nombres diferentes del de Díez. Hay incluso quien no descarta que Aitana Mas, que anunció que abandonaba la portavocía del partido para afrontar dos operaciones en los próximos meses tras superar su proceso oncológico, pueda acabar aspirando a continuar en el cargo. Eso sí, con Carles Esteve al lado y no con Alberto Ibáñez, que también abandonó el liderazgo del partido.
Mientras tanto, fuentes de la formación recuerdan que aún hay margen para que se presenten candidatos al Congreso de Iniciativa, que podrán registrarse “hasta última hora”, y valoran como “posible” el entendimiento entre Esteve y Díez, que “dependerá de futuras conversaciones”.
El próximo episodio de este proceso se vivirá el jueves 26 de febrero, en la asamblea supracomarcal de Iniciativa en Alicante. En esta cita se votarán al 70 % de los miembros que irán al congreso desde esta entidad que agrupa a los militantes de l’Alacantí, el Baix Vinalopó y la Vega Baja. Además, se renovarán los órganos supracomarcales del partido, que actualmente cuenta como portavoces al exconcejal en Elche y asesor en el Ayuntamiento, Felip Sànchez; y a la concejala crevillentina Virgínia Moriel.
