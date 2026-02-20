Barrachina espera que la comisión de la vivienda sea "útil" pese a las dudas de la izquierda por el precedente de la dana

Defensa al alcalde de Alicante y esquivas ante la comisión de investigación en las Cortes sobre el escándalo de las viviendas protegidas. Las palabras del portavoz del Consell, Miguel Barrachina, se han formulado en este aspecto tras las preguntas relacionadas con la concesión de viviendas protegidas en Alicante a cargos relacionados con el Ayuntamiento de Alicante y con el Consell.

Barrachina, que ha comparecido ante los medios en Biar, donde se ha celebrado este viernes el pleno del Consell, ha sido preguntado sobre la comisión de investigación que se llevará a cabo en las Cortes con el voto favorable de todos los grupos, también del PP. El portavoz del Consell, sobre si estas sesiones mantendrán la dinámica de la de la dana, muy criticada por la oposición por los tiempos y los declarantes, ha rehuido de la pregunta y se ha limitado a decir que les “gustaría que fuese una comisión útil” y que tenga “un reforzamiento parlamentario”.

Durante esta respuesta ha criticadola gestión del gobierno anterior y ha defendido la actuación del actual presidente, Juanfran Pérez Llorca, para poner en valor medidas anunciadas como la “garantía de arraigo” para acceder a las viviendas protegidas, o el “órgano colegiado” para que las decisiones no dependan de un único funcionario.

Vox y Barcala

En cuanto a la exigencia reiterada de Vox, formulada una vez más el jueves en las Cortes, para que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, dimita por este caso, Barrachina ha defendido al regidor. “Respetamos absolutamente la opinión de cualquiera de los grupos políticos en el seno de las Cortes Valencianas”, ha respondido el portavoz, que considera que “el Ayuntamiento de Alicante, y singularmente su alcalde, ha actuado con inmediatez, al igual que lo ha hecho la Vicepresidencia responsable”, en referencia a la Conselleria de Vivienda, liderada por Susana Camarero.

En este aspecto, el portavoz del Consell ha vuelto a cargar contra el gobierno anterior, presidido por Ximo Puig, por “elevar al funcionario” que ahora ha sido suspendido de empleo y sueldo tras “no haberse inhibido en el tratamiento de un expediente que afectaba a su mujer”. Barrachina cree que se trata de “una decisión inmediata ejemplar”, en referencia a la suspensión del funcionario y al hecho de llevar el caso a la Fiscalía, y ha comparado esta actuación con otras llevadas a cabo por el Gobierno central que, según su parecer, no han sido adecuadas.

Imagen del pleno del Consell en Biar. / GVA

Primera vez fuera de València

Desde que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tomara posesión de su cargo el pasado 2 de diciembre, el Consell nunca había celebrado un pleno fuera del Palau de la Generalitat, establecido en la ciudad de València.

Este 20 de febrero el ejecutivo autonómico se ha desplazado por primera vez y lo ha hecho a Biar, localidad del interior de la provincia de Alicante, en la comarca del Alt Vinalopó y con menos de 4.000 habitantes. Fuentes del Consell expresaban su intención de llevar el pleno a una localidad de interior de la provincia de Alicante, pero sin ninguna razón concreta más allá de esta voluntad.

De hecho, en el pleno no se han realizado aprobaciones relacionadas directamente con Biar ni con su comarca. El acuerdo con más relación directa con la provincia ha sido una subvención a la corporación de Radiotelevisión Española de 1,5 millones de euros para la organización del Benidorm Fest.

Por otra parte, la comparecencia de Barrachina ha empezado con una declaración institucional de apoyo a las galerías de arte de la Comunidad Valenciana y la reducción del IVA cultural, y seguidamente Vicente Martínez Mus, conseller para la Recuperación, ha anunciado también un decreto por el que se aprueban bases reguladoras y procedimiento de ayudas directas a familias para paliar los daños ocasionados por la dana por 25 millones de euros.

También ha habido otras medidas anunciadas de “simplificación administrativa”, un “acuerdo marco para el suministro respetuoso con el medio ambiente de medicamentos de uso humano antivirales con destinación a los centros del ámbito de la sanidad pública valenciana”, medidas para limitar la polinización cruzada entre plantaciones de cítricos con la finalidad de evitar la presencia de semillas en las diferentes variedades y la creación de una Comisión Delegada para el seguimiento de los eclipses solares del 12 de agosto de 2026 y del 26 de enero de 2028, que se podrán ver respectivamente desde las provincias de Castellón y Valencia.

El pleno ha empezado con un minuto de silencio por el asesinato el martes de una mujer y de su hija en Xilxes (Castellón) presuntamente a manos del exmarido y padre de las víctimas, y por el crimen de Benicàssim, donde otra mujer fue asesinada por su expareja el lunes.