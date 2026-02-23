Diputados alicantinos que presenciaron el 23-F defienden la desclasificación de documentos: “Que se sepa toda la verdad”

Han pasado 45 años del 23 de febrero de 1981, el día en el que Antonio Tejero, teniente coronel de la Guardia Civil, protagonizó un intento de golpe de Estado en el Congreso de los Diputados que hizo temblar la democracia española sólo cinco años y medio después de la muerte del dictador.

En aquel momento había nueve diputados alicantinos en la cámara. Casi medio siglo después, los cuatro que quedan con vida recuerdan cómo se vivió el episodio y hacen balance de la situación actual, cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el martes se desclasificarán los documentos secretos del intento de golpe de Estado.

El número uno de la lista del PSOE por Alicante en las elecciones de 1979, cuyo resultado dio lugar a la composición vigente en el Congreso aquel 23 de febrero, era Antonio García Miralles. Quien posteriormente sería presidente de las Cortes Valencianas entre 1983 y 1995, durante la etapa de Joan Lerma como jefe del Consell, asegura que aquello fue “una sorpresa total”, ya que “nadie lo esperaba” y que fueron “20 horas muy complicadas en las que nadie sabía muy bien qué pasaría”.

Ángel Franco, que posteriormente sería senador del PSOE y durante años controló de manera oficiosa la ejecutiva de su partido en la ciudad de Alicante, cree que el 23-F “es de aquellas cosas que nunca se olvidan”, especialmente porque “se había sufrido una experiencia muy cruel con la dictadura y se cernían otra vez las cavernas, la represión y la persecución”. Aunque “se sabía que había conspiraciones y algunas, como la Operación Galaxia, habían fracasado", Tejero consiguió “provocar momentos de una tensión brutal”. “Muchos asumimos que harían lo que quisieran con nosotros”, relata.

Portada de INFORMACIÓN del 24 de febrero de 1981. / INFORMACIÓN

El también socialista Antonio Torres Salvador, que también fue elegido por el PSOE, “no tenía la sensación de que pudiera pasar lo que pasó”, ya que tras la dictadura “la mayoría de los partidos habían sido muy generosos y habían intentado olvidar el pasado y no enjuiciar los crímenes de la dictadura, pero a la primera de cambio intentaron acabar con la democracia”.

La desclasificación

En cuanto a la desclasificación de los documentos secretos sobre el 23-F para que la ciudadanía conozca con certeza qué ocurrió aquel día., los entonces diputados consideran que esta es una buena noticia. También Luis Berenguer, que en aquel momento militaba en las filas de UCD y más tarde pasaría al PSOE y, a día de hoy, no demuestra afinidad con el presidente del Gobierno.

“La desclasificación es una buena idea”, afirma, y preguntado por el entonces rey, Juan Carlos I, podría verse afectado por esta medida, dadas las especulaciones que se han hecho sobre su papel en aquella jornada, Berenguer cree que “si tuvo algo que ver lo tenderá que pagar”. Antonio Torres cree que la desclasificación “tendría que haber llegado antes” y que “se debe saber quienes conspiraron para hacer caer la democracia”. Sobre el rey, piensa que “no es el único que puede salir malparado, porque muchos poderes económicos y mediáticos también pudieron participar en aquello”. Además, recuerda que “el hecho de que el rey decidiera no apoyar el golpe ayudó mucho a que el intento fracasara”.

En términos similares se expresa Antonio García Miralles, que está a favor de la desclasificación, aunque cree que “no supondrá nada” y considera que “si el rey hubiera apoyado el golpe, habría triunfado, al menos momentáneamente: el resto son especulaciones”. En cuanto a Ángel Franco, cree que “todo lo que signifique clarificar sospechas es bueno”, y piensa que “los hechos demuestran que el rey es quien liquida el golpe de Estado poniendo a los militares en su sitio”. Pese a esta seguridad, el exsenador defiende “que se sepa toda la verdad” con la desclasificación.

La erosión de la democracia

Los cuatro exdiputados han sido preguntados, también, por si la situación actual, de infravaloración de la democracia por una parte del electorado y ante el auge de los partidos ultras, recuerda al contexto en el que se desarrolló el intento de golpe de Estado. Todos niegan detectar ningún tipo de paralelismo.

“La situación actual es radicalmente distinta”, afirma Ángel Franco, que recuerda que “el golpe de Estado lo intentaron dar las fuerzas armadas y hoy el peligro reside en un malestar social presente en todo el mundo, y eso es mucho más fuerte, porque es lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial”, advierte.

Pese a ello, Franco se muestra optimista, ya que cree que instrumentos como la inteligencia artificial (IA) servirán para “acabar con el miedo que provoca los cambios sociales en el momento en el que esta tecnología se reconduzca, estabilice el mercado laboral y ofrezca más garantías que dudas”.

Antonio Torres, que sigue militando en el PSOE, cree que “lo de ahora es distinto”, porque “los que han estado avergonzados y escondidos estos 45 años ahora se identifican con partidos como Vox y siembran discordia, recurren al insulto permanente y al odio, cosa que no ocurría antes”. Según él, el problema actual son “unas redes sociales que vician a mucha gente que no se informa por los canales oficiales ni por los medios de comunicación tradicionales, y la empresa ha aprovechado, con el apoyo de los propietarios de estas redes, esta posibilidad para crear fanáticos y no personas que piensen”.

Por otra parte, Antonio García Miralles cree que, a diferencia de 1981, “España ahora es una democracia consolidada y es impensable que se produzca una situación como aquella”, pero advierte que “el mundo ha cambiado mucho, en aquel momento el tablero internacional era muy diferente, Estados Unidos defendía el bloque democrático en contraposición con la Unión Soviética y ahora se incentiva mucho el individualismo, cosa que antes no ocurría. El expresidente de las Cortes se muestra optimista y cree que “Europa, no sólo España, superará esta crisis si es capaz de parar los pies a Donald Trump”.

Por último, Luis Berenguer también diferencia entre el momento actual y el de hace 45 años. “Antes predominaba el consenso y los odios que ahora se manifiestan entonces no existían: todos éramos amigos”, recuerda.