Las juventudes de Compromís renuevan su órgano interno en Alcoy
Tres alicantinos formarán parte de la nueva Coordinadora, que continuará liderando Joan Guanter como secretario general
Pocos cambios en la Coordinadora Nacional de Joves PV, las juventudes de Més, partido mayoritario en el sí de la coalición Compromís, después del congreso celebrado este fin de semana en Alcoy.
Los valencianistas han reelegido sin oposición a Joan Guanter como secretario general. El también concejal en Alfara del Patriarca, localidad de la provincia de Valencia donde gobiernan el PSOE y Compromís, apurará sus dos últimos años en el cargo, dado que en los reglamentos internos se impide la perpetuidad del líder de las juventudes por más de dos mandatos.
A Guanter le acompañarán tres alicantinos de los 17 miembros que tiene la Coordinadora de Joves PV. En el área de Política, Comunicación e Internacional estará Samuel Medina, natural de Alcoy también secretario comarcal de Compromís en l’Alcoià-Comtat.
Las otras dos personas de la provincia que formarán parte del órgano son Carme Chacon, del área de Formación y Dinamización y natural de Alicante; y la alcoyana Mireia Blàzquez, escogida por lista abierta. Ambas se incorporan ahora a la Coordinadora.
Congreso
El congreso de Joves PV contó con la presencia del síndic de la formación, Joan Baldoví; de la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, de la secretaria general de Més, Amparo Piquer; y de Àlex Cerradelo, vicealcalde de Alcoy.
Guanter defendió la necesidad de “hacer posible el cambio político en el País Valenciandno” y se refirió, entre otras cosas, al escándalo de las viviendas de protección pública en Alicante, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN.
