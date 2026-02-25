Fallece el técnico que contradijo a Pradas y confirmó que a las 18.36 ya se trabajaba en el Es Alert

Miguel Mollá Ramos, el técnico de Emergencias que validó el primer mensaje del Es Alert que se envió a las 20.11 horas durante la dana del 29 de octubre (29-O) y del que hubo varios borradores ha fallecido esta semana, según confirman a Levante-EMV, del mismo grupo editorial que INFORMACIÓN, fuentes conocedoras del deceso. Mollá Ramos declaró el pasado 15 de mayo ante la jueza, el fiscal y los letrados de la dana, cuando las comparecencias aún se celebraban en la Ciudad de la Justicia de València, debido a los desperfectos que sufrió el edificio que alberga los juzgados de Catarroja. Su fallecimiento se habría producido a causa de un infarto, según confirman las misma fuentes.

El funcionario de Emergencias fue uno de los primeros que desmintió la teoría defendida por la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa desde el 10 de marzo de 2025, de que conoció la existencia del Es Alert, primero a las 20 horas, y después a las 19 horas. Mollá Ramos confirmó a la jueza de la dana que el primer aviso de sus superiores para enviar la alerta lo recibió a las 18.36 horas. En una declaración posterior de Jorge Suárez, el funcionario y subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, también declaró que él mismo planteó la posibilidad de enviar un mensaje masivo a la población a las 17.15 horas.

Miguel Mollá era el responsable de tecnologías del 112 y jefe de sección de comunicaciones de la Avsre (Agència valenciana de seguretat i resposta a les Emergencies). Es el técnico que explicó la puesta en marcha del Es Alert, cuando se realizaron las primeras pruebas, en un video publicado por Emergencias. En su declaración en la causa de la dana confirmó que él fue el técnico de Emergencias que validó el mensaje Es Alert (el protocolo prevé que un funcionario lo redacte y otro lo valide antes de enviarlo) desde su casa. Ya que el 29 de octubre teletrabajó por la tarde. Y que a las 18.36 horas le llamó Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, diciéndole que «pensaban en mandar un mensaje». Apenas veinte minutos después, a las las 18.57 su compañero Juan Ramón Cuevas [jefe de la unidad de análisis y el que redactó el mensaje] le confirmó que se mandaba un Es Alert. Aunque el envío no se produjo hasta las 20.11 horas.

Por el contrario, la exconsellera Salomé Pradas aseguró en su declaración como investigada que el 29 de octubre «se empezó a valorar el envio del Es Alert, a las 19.00 horas por el Sr.Suarez, que explicó el funcionamiento y detalles técnicos, porque era un sistema que anteriormente no se habia puesto nunca en marcha», según la transcripción de la declaración de Pradas.