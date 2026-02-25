Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La jueza de la dana: "Considero que hay indicios razonados y que no debo retener la causa"

La magistrada Nuria Ruiz Tobarra rechaza la petición de la abogada de Argüeso para suspender la declaración del director general de Comunicación con Carlos Mazón y confirma que seguirá con las diligencias hasta que se pronuncie el TSJCV

Laura Ballester

La jueza de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha asegurado a los letrados de la causa que asistían a una nueva declaración de un testigo que considera "que hay indicios razonados y que no debo retener la causa", según fuentes conocedoras de su explicación.

Una aclaración que se ha producido al inicio de la declaración de Francisco González, exdirector de Comunicación y Promoción Institucional con Carlos Mazón, que mantiene la dirección general de Promoción Institucional con el president Juanfran Pérez Llorca. La abogada del investigado Emilio Argüeso ha solicitado la suspensión de la comparecencia, ya que González formaba parte del núcleo duro de Mazón.

La magistrada se ha negado a suspender la declaración de hoy, así como la del viernes, cuando debe comparecer la jefa de prensa del expresident, Maite Gómez, porque considera que debe seguir con la instrucción "hasta que se pronuncie el TSJCV". La magistrada ha defendido su decisión de presentar la exposición razonada al TSJCV porque, ha explicado, "considero que hay indicios razonados y que no debo retener la causa". Las preguntas pendientes a los testigos del núcleo duro de Mazón, ha justificado, pueden afectar a Mazón, pero también a Pradas y Argüeso, por eso ha rechazado suspender.

