Compromís exige la reactivación del +Cerca en la Diputación de Alicante entre críticas al gobierno provincial

Una moción para garantizar la financiación en las localidades menos pobladas de la provincia. Es lo que Compromís ha registrado en la Diputación de Alicante, que exige reactivar “inmediatamente” el plan +Cerca con una primera fase de 7,5 millones para destinarla a las localidades con menos de 10.000 habitantes.

Según aseguran desde la coalición, “la parálisis del gobierno provincial”, dirigido por Toni Pérez (PP), “está generando incertidumbre institucional y tensiones de tesorería en los municipios”, ya que “no saben qué cantidades recibirán ni cuando se activará el programa, si es que finalmente se activa”.

En concreto, solicitan una modificación de crédito con los fondos no ejecutados, ya que “el grado de ejecución” de los presupuestos “es del 60 %”. A su vez, entienden que la ayuda a los municipios menos poblados es necesaria para que sus ayuntamientos “no tengan que volver a pedir préstamos”, y recuerdan que el +Cerca es “la única ayuda que la Diputación da sin finalidad”, es decir, que los recursos procedentes de este plan “los utilizan los ayuntamientos en lo que necesitan, excepto en inversiones”.

Fondo de Cooperación

El portavoz de la coalición en la Diputación, Ximo Perles, ha criticado también la ausencia en la Diputación de Alicante del Fondo de Cooperación, presente en las otras dos diputaciones provinciales de la Comunidad.

Cabe recordar que el plan +Cerca fue ideado por el anterior presidente de la Diputación, Carlos Mazón, con el argumento de obtener independencia económica de la Generalitat. Sin embargo, desde Compromís recuerdan que este jueves, la Diputación de Valencia, presidida por el popular Vicent Mompó, “ha firmado el decreto para los recursos del Fondo de Cooperación a los municipios valencianos, garantizando liquidez desde el inicio del ejercicio presupuestario”. Además, aseguran que los recursos del fondo en Valencia “duplican año tras año los destinados por la Diputación de Alicante”.

En la propuesta presentada, los valencianistas reclaman también “garantizar que las transferencias lleguen con antelación suficiente dentro del ejercicio presupuestario para evitar tensiones de tesorería y facilitar la planificación municipal”.