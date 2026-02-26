El lapidario vídeo contra Morant que comparte Franco en redes: “Si sigues así, no serás presidenta”

“Vas a ser la única dirigente del PSPV que, aun teniéndolo todo a favor, si sigues así no vas a llegar a ser presidenta de la Generalitat Valenciana”. Con esta contundencia se ha expresado un exmilitante del PSOE de Alicante a través de un vídeo grabado en un coche y emitido por redes sociales. La muestra de desafecto no sería noticia si no fuera porque Ángel Franco, histórico dirigente de la agrupación local del PSOE en la ciudad, lo ha compartido a través de sus redes, en concreto, de una aplicación de mensajería instantánea.

El mensaje del antiguo militante va más allá y señala a Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, por “dejadez” e “inactividad sobre la agrupación alicantina”. “Nos quedan ocho meses para dar un vuelvo radical, saca cuentas”, concluye en el vídeo tras insultar gravemente al expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y referirse al alcalde de Alicante, Luis Barcala, por la polémica de las adjudicaciones de viviendas protegidas que destapó INFORMACIÓN a finales de enero. El vídeo continuaba en las redes de Franco tras publicar esta noticia, casi dos horas después de que el político compartiera el contenido en sus redes.

Contexto

Franco, que forma parte de la ejecutiva del PSPV que dirige Diana Morant como secretario de Movilización, dirigió durante las últimas décadas, de manera oficiosa, la agrupación socialista de Alicante. El pasado mes de mayo el secretario local, Miguel Millana, fue forzado a dimitir precisamente por la ejecutiva nacional del partido para apartar a Franco del control de la agrupación, que actualmente está en manos de una gestora que preside José Antonio Amat.

Pese a que públicamente Franco nunca admitió el sentido de la maniobra, y que incluso ha apoyado verbalmente a Morant como secretaria general, mensajes como el compartido demuestran su distancia con la secretaria general de su partido a nivel autonómico.

Este viernes, además, Morant visitará nuevamente Alicante, esta vez para una “reunión de trabajo” con concejales, diputados y miembros de la dirección “para abordar la situación de la vivienda” en la ciudad.