El PSOE propone un Plan Provincial de Movilidad Rural contra la Despoblación en Alicante
El grupo socialista presentará una moción en el pleno para destinar 300.000 euros a municipios de menos de mil habitantes en la provincia
El grupo socialista de la Diputación de Alicante, a través de su diputado Ismael Vidal, ha anunciado que presentará en el próximo pleno una moción para la creación de un Plan Provincial de Movilidad Rural contra la Despoblación. La iniciativa estaría dotada con 300.000 euros y se destinaría a los municipios de menos de mil habitantes en la provincia.
Los impulsores de la propuesta la justifican argumentando que “cerca de un tercio de los municipios alicantinos cuentan con menos de mil habitantes, muchos en riesgo de despoblación, y afrontan dificultades estructurales derivadas” de la pérdida de peso poblacional y de fenómenos como el envejecimiento demográfico o la limitación de los servicios públicos.
La moción insta al gobierno de la Diputación, en manos del PP, que tiene mayoría absoluta en la institución provincial, a aprobar la propuesta y establecer “un sistema de reparto que combine un importe fijo por municipio con una cantidad adicional para aquellos en riesgo de despoblación”, y también “un tramo variable progresivo en función del número de habitantes”.
A su vez, plantean la aplicación de “coeficientes correctores que tengan en cuenta la distancia al hospital de referencia, la dispersión poblacional y la dificultad orográfica” para “adaptar los recursos a la realidad de cada localidad".
Por último, la propuesta contempla la reserva de un fondo corrector, con “criterios objetivos y un límite máximo porcentual para garantizar el equilibrio presupuestario”, y desde el PSOE piden “la coordinación con otras administraciones competentes para reforzar la complementariedad de las actuaciones y que el acuerdo sea trasladado a la Generalitat Valenciana, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias” y a los ayuntamientos de menos de mil habitantes.
