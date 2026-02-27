El Consell nombra a Trinidad Ortiz, concejala de Urbanismo en Santa Pola, como directora general de Innovación

Trinidad Ortiz Gómez, actual tercera teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Santa Pola con el PP, ha sido nombrada directora general de Innovación por parte del Consell. Así lo ha anunciado el portavoz del ejecutivo autonómico, Miguel Barrachina, que ha comparecido ante los medios después del pleno celebrado este viernes en el Palau de la Generalitat.

Nacida en 1986, Ortiz ejerce desde 2019 como concejala de Urbanismo, Servicios Generales, Territorio y Vivienda, y con el nombramiento asciende al tercer escalafón de la Generalitat como responsable de Innovación y Transformación Urbana. El cargo está vinculado a la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, liderada por Susana Camarero, quien también es la vicepresidenta primera del Consell. Según fuentes del Ayuntamiento de Santa Pola, Ortiz no abandonará su cargo como concejala tras el nombramiento.

La nueva directora general es licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante y fue nombrada presidenta de Nuevas Generaciones, la rama juvenil del PP, en Santa Pola en 2013, cuando tenía 27 años. Barrachina ha explicado que Ortiz se incorpora a un puesto que “estaba en este momento vacante”.