Diana Morant, sobre la comisión de Les Naus en las Cortes: "Será una tapadera para hacer como que investigan"

Desconfianza total. Diana Morant, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, ha cargado este viernes en la sede provincial de su partido en Alicante contra el PP y contra Vox por el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en el residencial de Les Naus, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN.

En concreto, la dirigente socialista ha criticado que Vox no se sumara a la reprobación el jueves en el pleno del Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, pese a su petición de dimisión, y ha descartado cualquier tipo de pacto con los ultras en la comisión de investigación sobre las viviendas protegidas, que se constituirá el próximo jueves en Las Cortes, para acordar un plan de trabajo que incluya, entre otros elementos, a los comparecientes.

Diana Morant cree que la comisión de Les Naus en las Cortes "será una tapadera" / Héctor Fuentes

“Presentaremos nuestro propio plan de trabajo” ha expresado Morant, que ha pronosticado que la comisión será “una tapadera para hacer como que investigan”, en referencia al PP y a Vox.

