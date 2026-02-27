La izquierda llevará a la Diputación de Alicante el “blindaje” de la Senda del poeta

Los grupos de izquierdas con representación en la Diputación de Alicante presentarán en el próximo pleno ordinario de marzo una moción para defender y “blindar” la Senda del Poeta dedicada cada año al poeta Miguel Hernández.

La propuesta, de PSOE y Compromís, se plantea ante la retirada de la subvención, por parte del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), a una actividad tradicional con la que se homenajea al poeta oriolano. Los grupos de izquierdas pretenden “garantizar la continuidad” de este programa que está en marcha desde 1998 y que cuenta con una elevada participación juvenil.

Con la moción, los grupos de izquierdas plantean rechazar de manera “firme e inequívoca” cualquier intento de supresión, reducción presupuestaria o modificación del acto, y exigen al Consell y al IVAJ la “restitución inmediata” de la financiación necesaria para asegurar su celebración anual en su formato tradicional.

En el texto se reclama, también, la convocatoria urgente de una mesa de coordinación institucional con los ayuntamientos del recorrido, la Fundación Cultural Miguel Hernández, la Xarxa Jove y las entidades organizadoras, asegurando la participación activa de la comunidad educativa y cultural. Y critican, a su vez, “la politización de la cultura y los ataques a la figura de Miguel Hernández por parte del actual gobierno del PP y sus aliados, incluyendo cualquier intento de reescribir o instrumentalizar la memoria del poeta”.

Vicente Arques, portavoz socialista en la institución provincial, cree que “la Senda del Poeta no es un gasto prescindible”, sino “una inversión en memoria democrática, en educación en valores y en futuro para la juventud”, y ha acusado al PP, que gobierna con mayoría absoluta en la Diputación, de estar “condicionado por la ultraderecha” hasta el punto de “recortar o desnaturalizar un proyecto que es patrimonio colectivo de la sociedad valenciana”.