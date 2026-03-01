Jordi Sevilla analizará en el Foro Alicante la actualidad política

Quien fuera ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España entre 2004 y 2007, Jordi Sevilla, protagonizará el próximo jueves, 5 de marzo, una nueva edición del Foro Alicante. Bajo el título «Momento de España», el economista ofrecerá su visión sobre la coyuntura actual del país, especialmente desde una perspectiva política.

El coloquio se celebrará en el restaurante Maestral, ubicado en la calle Andalucía 18 de Alicante, y comenzará a las 9:30 de la mañana. La presentación estará a cargo de Andrés Pedreño, cofundador de Torrejuana IA Hub y exrector de la Universidad de Alicante, y el acto lo moderará el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot.

El momento político

Jordi Sevilla llega al Foro Alicante en un momento convulso de la política en el que él mismo ha erigido cierto protagonismo de manera inesperada. Su distancia con el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, le animó en enero a publicar un manifiesto para pedir un «cambio de rumbo» en el que también es su partido.

El escrito, titulado «Socialdemocracia 21», se concibió como el planteamiento de una alternativa al PSOE, y considera que sus alianzas políticas en los últimos años han contribuido al «auge de la extrema derecha» y a la «dictadura de las minorías».

Recientemente, Sevilla ha afirmado que una candidatura alternativa a Pedro Sánchez para liderar el PSOE «no se improvisa», y ha interpelado a los jóvenes del partido para trabajar en un relevo.

Estos planteamientos llegan en un momento de dificultad para el PSOE, que pese a ostentar la presidencia del Gobierno de España no cuenta con mayoría parlamentaria suficiente, hecho que ha impedido aprobar Presupuestos en la actual legislatura. A su vez, el PSOE perdió buena parte de su poder autonómico en los comicios territoriales de 2023, y en las elecciones autonómicas celebradas estos últimos meses, concretamente en Extremadura y en Aragón, los socialistas han recibido derrotas severas, quedando incluso por debajo del PP y también de Vox en algunas capitales provinciales como Teruel o Badajoz.

La situación alimenta las críticas internas, que a día de hoy están lejos de ser mayoritarias, ante una posible derrota electoral en las próximas elecciones generales, aun sin fecha prevista, cosa que ha intensificado el debate pese a que todo apunta a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, repetirá como candidato en 2027.

Esta edición de Foro Alicante está organizada por INFORMACIÓN, Prensa Ibérica, Club Información e INFORMACIÓN TV junto a Vectalia, Suma Gestión Tributaria, Universidad de Alicante, Lexus, CEV, IMED y Carmencita.