Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IA menoresCámara de ComercioViolaciones provinciaCambios VPPLinces provinciaEE.UU e Israel atacan Irán
instagramlinkedin

Pérez Llorca pide prudencia a los valencianos afectados en Oriente Próximo por el ataque a Irán: “Lo mejor es no moverse”

El presidente asegura que el Consell está en contacto con la Embajada española mientras varios países mantienen restricciones de vuelos y recomiendan no desplazarse

Pérez Llorca afirma que "no le constan" personas de la Comunidad Valenciana en Irán y aboga por "un entendimiento diplomático"

Pérez Llorca afirma que "no le constan" personas de la Comunidad Valenciana en Irán y aboga por "un entendimiento diplomático"

Áxel Álvarez

Borja Campoy

Borja Campoy

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado este lunes en Elche que hay valencianos “en algunos de los países atacados por Irán” y que el Consell ha mantenido ya contacto con los representantes de esas personas, además de estar en coordinación con la Embajada española, a la espera de indicaciones. “Están tranquilos, está el espacio aéreo cerrado. Por lo que sé, es recomendable que no se muevan”, ha señalado.

Las declaraciones se producen en plena escalada bélica en Oriente Próximo, con cierres de espacio aéreo y cancelaciones de vuelos en distintos países de la región, lo que está afectando a los desplazamientos internacionales y a la movilidad de ciudadanos europeos. “La situación tan hostil que hay en estos momentos recomienda que se cierre el espacio aéreo. Hay que tener precaución”, ha añadido Pérez Llorca, que ha indicado que, por ahora, el Consell no dispone “de la cifra exacta de cuántos valencianos hay allí” y que todavía es pronto para cuantificar el impacto sobre exportaciones e importaciones.

Noticias relacionadas

NOTICIA EN ELABORACIÓN

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents