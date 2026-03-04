El alcalde de Rafal, Manuel Pineda, relevará a Nieves como subdelegado del Gobierno en Alicante

Manuel Pineda Cuenca (Cox, 1958) será el nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, designará en los próximos días al actual alcalde de Rafal, que asumirá la representación del Ejecutivo central en la provincia en sustitución del ilicitano Juan Antonio Nieves, que deja el cargo por motivos personales y continuará al frente de la Subdelegación hasta que se formalice el relevo.

El nombramiento ha sido consensuado con la dirección provincial del PSPV-PSOE que encabeza Rubén Alfaro y desde la formación socialista se destaca que el nombre de Pineda ha sido una propuesta trasladada por la dirección provincial a la Delegación del Gobierno. En el entorno del partido se apunta, además, un doble objetivo: evitar que la salida de Nieves se prolongue y se convierta en una crisis interna y lanzar un mensaje de “espaldarazo” a la Vega Baja, una comarca en la que el PSOE considera que se juega una parte relevante del próximo ciclo electoral.

Pineda es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València y doctor, con la calificación de Sobresaliente Cum Laude, por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo, ha desarrollado durante más de cuatro décadas una trayectoria profesional vinculada a la sanidad pública y a la atención primaria en la provincia de Alicante. Ha sido médico de equipo de atención primaria en el Centro de Salud de Almoradí, profesor asociado en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Alicante y autor de publicaciones en revistas científicas de referencia nacional.

En el plano político, su principal carta de presentación es el arraigo municipal y comarcal. Es alcalde de Rafal desde 2011, elegido en cuatro comicios consecutivos (2011, 2015, 2019 y 2023), y fue diputado en las Cortes Valencianas en las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023, donde ejerció como vicepresidente de la Comisión de Sanidad y Consumo. También formó parte de la comisión especial sobre gestión del agua y cambio climático, de la subcomisión de ordenación del territorio y de la comisión de investigación sobre contaminación de acuíferos, materias con impacto directo en el debate público de la provincia.

En la etapa de pandemia, Pineda protagonizó un gesto que el PSOE ha convertido en parte de su perfil público. Siendo diputado en activo en las Cortes Valencianas, renunció a su sueldo parlamentario para reincorporarse como médico de familia en el Centro de Salud de Almoradí.

Apuesta por la Vega Baja

El PSOE vincula el relevo a una estrategia territorial. Pineda cuenta con una trayectoria orgánica consolidada en la Vega Baja, donde fue durante una década secretario comarcal y es el actual presidente. En la estructura socialista de la comarca se le sitúa, además, como próximo a Antonia Moreno y en sintonía con el actual secretario comarcal, Joaquín Hernández. En el partido asumen que el nombramiento también se lee como un movimiento para reforzar posiciones en una comarca decisiva para el reparto de fuerzas en la provincia.

El relevo se produce tras la renuncia de Juan Antonio Nieves, que llegó al puesto en enero de 2024. Su salida se enmarca en un contexto en el que los socialistas son conscientes de que cualquier movimiento en la Subdelegación se interpreta con vista a las próximas elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027 y, también, a las generales si no se adelantaran. De hecho, en el PSPV se da por hecho que la Subdelegación es un cargo especialmente sensible por su simbolismo y su capacidad de interlocución con las instituciones y el tejido social en la provincia.

Rotación desde 2018

El cambio consolida una pauta de relevos frecuentes en la plaza de la Montañeta desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en 2018. En estos años, Alicante ha encadenado sustituciones con Araceli Poblador, Carlos Sánchez Heras y, desde 2024, Juan Antonio Nieves. Ahora será Manuel Pineda quien tome el testigo en un movimiento que, según fuentes próximas a la Delegación, se ha querido cerrar con rapidez para evitar un periodo prolongado de interinidad.

Con el nombramiento, el Gobierno central apuesta por un perfil con doble recorrido, sanitario y municipal, y el PSPV busca apuntalar un mensaje territorial hacia la Vega Baja en un momento de alta sensibilidad política a un año de que arranque, de forma abierta, la precampaña del ciclo electoral de 2027.