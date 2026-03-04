Nieves, la apuesta de Soler para la Subdelegación del Gobierno de Alicante, renuncia tras dos años en el cargo

Cada dos años, un nuevo subdelegado de Gobierno en Alicante. Este es el ritmo que lleva el PSOE desde que Pedro Sánchez llegara al gobierno a mediados de 2018. Y es que Juan Antonio Nieves, el todavía inquilino de la sede del Ejecutivo central en la provincia, en la plaza de la Montañeta, ha decidido dejar el cargo que ocupa desde enero de 2024.

Así se lo ha comunicado, según han confirmado fuentes próximas, a la delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Bernabé, que ahora deberá buscar relevo en un momento clave, ya que cualquier movimiento se puede interpretar con vistas a las próximas elecciones, tanto las municipales como autonómicas de mayo de 2027 como las generales, que de no adelantarse se celebrarán pocos meses después, en el verano del próximo año. Eso sí, no vale cualquiera: todo candidato debe ser funcionario de carrera del grupo A1, un requisito indispensable para ser subdelegado del Gobierno.

El adiós de Nieves no es ninguna sorpresa, aunque sí el modo. Se va, no le relevan pese a que hace meses, más de medio año, que su posible destitución era un asunto de debate en el entorno del PSOE tras la "caída política" de Alejandro Soler. Su padrino en lo público pasó de reunir numerosos cargos en la estructura socialista, siendo el mandamás a nivel provincial, a ocupar un lugar menor en la dirección federal, donde llegó a ser el "ocho", el encargado de la confección de las listas electorales, y ahora mantiene un espacio en tercera fila tras la renovación ejecutada por Pedro Sánchez en julio de 2025 al destaparse la trama presuntamente corrupta con Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García como protagonistas.

La elección del relevo pone a prueba a las familias alicantinas, con la vista en las próximas citas electorales

Desde ese momento, el futuro de Nieves estaba más que en entredicho, ya que a la pérdida de poder político de Soler, que llegó a rivalizar con Diana Morant para ser el secretario general del PSPV, se sumaba su escaso perfil político desde su llegada a la Subdelegación en enero de 2024. Algo más de dos años de trayectoria casi inédita, más allá de lo que obliga el cargo. Sin proyección ni peso político, pese a que Alicante es una pieza clave a nivel electoral.

Ascenso meteórico

Alegando motivos personales, Nieves ha decidido dejar ahora la Subdelegación a la que llegó por decisión de Soler pese a su breve currículo político: secretario general de Joves Socialistes en la agrupación de Elche y asesor del grupo socialista en la Diputación de Alicante durante poco más de un año. A finales de 2023, el exalcalde de Elche y por entonces secretario provincial del PSOE pidió controlar el máximo puesto del Ejecutivo central en la provincia. Lo hizo en la previa de la batalla que se avecinaba para dirigir al PSPV tras la salida de Ximo Puig, que al final se resolvió con un acuerdo, forzado por Ferraz. En la subdelegación de Valencia, de hecho, se colocó en aquella fecha a un afín a Carlos Fernández Bielsa, el tercero en la contienda política.

Soler exigió la Subdelegación en la previa de la batalla con Morant por controlar el PSPV, que frenó Ferraz

Esa exigencia en Alicante se cobró una víctima, Carlos Sánchez Heras. El ximista, enfrentado a Soler, había accedido al cargo apenas medio año antes, tras la obligada salida de Araceli Poblador, que tuvo que dejar el cargo en la Subdelegación para poder formar parte de las listas del PSOE al Congreso. Desde el entorno de Soler se dijo que Sánchez Heras quería jubilarse, aunque el socialista evidenció que su carrera política todavía tenía recorrido, ocupando otros cargos en los últimos desde entonces.

Cambio premeditado en un momento clave

Otras fuentes socialistas, en cambio, admitían que el nombramiento de Nieves como subdelegado del Gobierno era algo que se venía barruntando en los círculos más próximos a Soler que no se había ejecutado porque Nieves estaba pendiente de obtener su plaza como funcionario de carrera del grupo A1. Una vez cumplido con ese requisito, hubo que esperar apenas unas semanas para que Soler impulsara definitivamente el cambio para pasar a controlar la Subdelegación del Gobierno.

En la toma de posesión de Nieves, hace ahora apenas dos años, el protagonismo no recayó exclusivamente en el nuevo subdelegado del Gobierno. Las miradas fueron también a Soler, que no se perdió la llegada al cargo de su elegido, y a Bernabé, que intentó como pudo desligar el cambio de la batalla socialista en la Comunidad. "Ha sido una decisión del Gobierno", aseguró pese a los evidentes lazos entre el relevo y la batalla que se pretendía librar para controlar el PSPV.

A esa toma de posesión también acudió la anterior subdelegada, Araceli Poblador, del sector sanchista que en su día abanderó Soler en la provincia. Así, tres han sido los socialistas que ya han ocupado la sede del Gobierno en la provincia desde que en 2018 llegó Sánchez a la Moncloa. El elegido ahora para relevar a Nieves, de un cupo limitado porque debe ser funcionario del grupo A1, puede servir para testar el peso de las grandes familias de los socialistas en la provincia, y con Morant aún por demostrar su control del PSPV, también en la provincia de Alicante, un territorio clave de cara a las elecciones autonómicas.