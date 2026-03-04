La Generalitat presume de las “subvenciones” a la Fundación Miguel Hernández de los dos últimos años tras retirar los fondos a la Senda del Poeta

Salir del paso. Es lo que parece haber intentado hacer la Generalitat Valenciana después de las críticas recibidas estos últimos días tras su renuncia a subvencionar este año la Senda del Poeta. Esta actividad, que se organiza desde 1998 y que consiste en un recorrido de 68 kilómetros durante tres días entre Orihuela y Alicante para homenajear al poeta oriolano Miguel Hernández, no contará este año con la participación económica de la máxima institución autonómica, que ha preferido destinar los fondos a otras iniciativas.

Ante esta noticia, el Ministerio de Cultura, liderado por Ernest Urtasun, anunció este martes que destinaría una ayuda de 40.000 euros para financiar la actividad. Ha sido en este contexto que la Conselleria de Cultura, dirigida por Carmen Ortí, ha emitido un comunicado este miércoles defendiendo su aportación económica a iniciativas relacionadas con el poeta oriolano.

En concreto, desde la Conselleria han señalado que “en los ejercicios 2024 y 2025” han destinado “un total de 145.000 euros a la Fundación Cultural Miguel Hernández para reforzar su compromiso con la difusión, investigación y promoción de la obra del poeta”. Además, han asegurado que la subvención de 2024 fue de 65.000 euros y que al año siguiente se incrementó hasta 80.000, y que esta última cifra “supera las ayudas concedidas en 2023 por el Botànic” en 15.000 euros.

Justificación

Así, en boca del director general de Cultura, Miquel Nadal, desde la Conselleria transmiten que el actual ejecutivo autonómico “no solo ha mantenido la aportación, sino que la ha incrementado”, un argumento chocante si se tiene en cuenta que la Senda del Poeta, la actividad hernandiana con más participación de las que se celebran anualmente, no contará con el apoyo económico de la Generalitat.

Y es que en el comunicado enviado la Conselleria no rectifica esta posición, justificada el 24 de febrero para llevar a cabo “una nueva apuesta” en tanto que, según dijo Antonio Bernabeu, director general del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), “el sendero por el que discurre la Senda del Poeta ha perdido la homologación por falta de mantenimiento”.

En este aspecto, la Conselleria detalla que se ha perdido la homologación “por parte de la Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat Valenciana” y que la decisión de retirar el apoyo se toma “como medida de seguridad tras no haber sido atendidas las propuestas de adecuación de la instalación por parte de la Fundación Miguel Hernández”.

Además, la Generalitat añade que en los últimos años en la Senda del Poeta “la media del público asistente superaba en mucho los 45 años”, desvinculando así la iniciativa de la juventud.

Falta de concreción

De cara a 2026, desde la Conselleria aseguran que tienen previsto “mantener la misma línea de apoyo en la propuesta de anteproyecto de presupuestos”, y que las iniciativas relacionadas con Miguel Hernández que contarán con subvención autonómica estarán orientadas a dar a conocer al poeta entre “las generaciones jóvenes a través de actividades culturales organizadas con nuevos lenguajes y formatos que lleven la letra y la voz poeta a la juventud”.

Sin demasiada concreción, desde la Conselleria han matizado que estas actividades coincidirán con la efeméride del nacimiento del poeta, en octubre, y que consistirán en “recitales de poesía, representaciones teatrales, lectura pública de su obra, actuaciones musicales” y “elaboración de murales, entre otras”.

Pese a la polémica, la Generalitat asegura que “reafirma su compromiso con la memoria y la proyección de Miguel Hernández incrementando la inversión respecto a etapas anteriores y garantizando la continuidad de un proyecto cultural de referencia en la Comunidad Valenciana”.

Según el comunicado emitido, las actividades organizadas por el IVAJ en relación con Miguel Hernández suponen un coste anual "de cerca de 100.000 euros", a los que la Generalitat suma otros 80.000 destinados a la Fundación que difunde el legado del poeta.