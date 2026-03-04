El PP y Vox tumban en la Diputación de Alicante el “blindaje” de la Senda del Poeta y los ultras se quedan solos contra el 8-M

La Diputación de Alicante ha vivido este miércoles un choque político con fuerte carga ideológica a cuenta de Miguel Hernández y del 8-M, con un segundo foco de tensión en el debate municipalista sobre la financiación y la liquidez de los ayuntamientos. El equipo de gobierno del PP, con el apoyo de Vox, ha frenado la moción de PSOE y Compromís para “blindar” la Senda del Poeta tras la retirada de la subvención del IVAJ mientras que Vox se ha desmarcado un año más del acuerdo conjunto por el Día Internacional de las Mujeres, que ha salido adelante pero no ha sido declaración institucional por la negativa de la formación de ultraderecha.

La moción sobre la Senda del Poeta ha abierto un debate que ha desbordado el ámbito cultural para convertirse en un pulso político. Vox ha rechazado la propuesta con un discurso de confrontación ideológica y el PP se ha negado al sostener que el texto incluye afirmaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad y a la intención de la conselleria.

El diputado socialista Joaquín Hernández, que ha planteado inicialmente el formato de declaración institucional, ha defendido la continuidad del programa y ha acusado al Consell de recortar un acto en marcha desde 1998 y con amplia participación juvenil. Compromís, por boca de Ximo Perles, ha cuestionado que el PP pidiera confianza en una “voluntad” que, según ha señalado, no se ha concretado públicamente. En esa misma línea, el PSOE y Compromís han defendido una restitución de la financiación y una mesa de coordinación con ayuntamientos del recorrido y entidades vinculadas a la actividad.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha intervenido en el tramo final del debate con una alusión personal para mostrar su valoración del poeta oriolano: “Yo he hecho hace más de 20 años la senda. No tengo dudas de quien es el poeta más universal de la Comunidad Valenciana”.

8-M

La sesión también ha abordado la moción conjunta del PP, PSOE y Compromís con motivo del 8-M. La portavoz popular, Loreto Serrano, ha defendido el acuerdo como un mensaje de apoyo a la igualdad y a la lucha contra las desigualdades que aún persisten. Desde Vox, Gema Alemán ha justificado el rechazo al asegurar que “no hace falta firmar un comunicado” para defender a las mujeres y ha criticado las políticas que asocia al feminismo institucional.

La diputada socialista Raquel Marín le ha respondido pidiéndole rigor y reprochándole que repita el mismo argumentario cada 8-M. La moción se ha aprobado con 29 votos a favor y el de Vox en contra, lo que ha impedido recuperar el formato de declaración institucional que en los ejercicios previos a la entrada de los ultras en la Diputación había salido adelante con unanimidad.

Otro de los grandes debates del pleno ha girado en torno a la propuesta de Compromís para activar con urgencia el Plan +Cerca de 2026 y dotarlo con una primera fase para municipios de menos de 10.000 habitantes mediante incorporación de remanentes. Perles ha defendido que, en marzo, la ausencia del programa genera incertidumbre en los ayuntamientos y tensiones de tesorería, con el argumento de que las diputaciones de Valencia y Castellón ya han adoptado acuerdos similares.

El PSOE, con José Ramiro como interviniente, ha apoyado la moción y ha elevado el choque al atribuirlo a un problema de gestión y planificación, al tiempo que ha criticado que la institución provincial llegue tarde a medidas que, según ha sostenido, son básicas para los municipios más pequeños.

El equipo de gobierno ha replocado por boca de la vicepresidenta Marina Sáez, que ha pedido prudencia y ha rechazado “forzar tiempos” en una planificación condicionada, según ha expuesto, por la situación económica y por el marco de un plan económico-financiero que limita el uso de remanentes. Sáez ha defendido que la “voluntad política” existe y que el programa “saldrá cuando tenga que hacerlo”, además de advertir de que los ayuntamientos no deberían depender de esta vía para gastos estructurales como nóminas.

En el debate, Toni Pérez ha cuestionado el planteamiento en términos de responsabilidad y ha lanzado una pregunta: “¿Qué ayuntamientos de la provincia están en decadencia para necesitar el dinero de la Diputación para pagar las nóminas, la responsable es la Diputación?”. La moción se ha rechazado con 16 votos en contra (PP), trece a favor (PSOE y Compromís) y una abstención (Vox).

Otros debates

El pleno también ha dejado otras dos votaciones con resultado previsible. Vox ha presentado una moción para reducir lo que denomina “gasto superfluo”, orientada a reasignar partidas hacia el interior provincial. El resto de grupos la ha rechazazdo y el texto ha quedado derrotado con un voto a favor y 29 en contra. Además, el PSOE ha defendido un plan de movilidad rural contra la despoblación para municipios de menos de 1.000 habitantes, con una dotación de 300.000 euros. El PP y Vox lo han tumbado al cuestionar su encaje competencial y su eficacia y la iniciativa ha caído con 17 votos en contra y 13 a favor.

La Diputación ha vivido un pleno de marzo de marcado perfil político, en el que la mayoría del PP ha vuelto a ordenar el tablero de votaciones y Vox ha quedado aislado en el 8-M.