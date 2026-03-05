Bernabé ensalza la “gran experiencia” de Pineda como nuevo subdelegado en Alicante y agradece la “profesionalidad” de Nieves

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha avalado este jueves el relevo en la Subdelegación del Gobierno en Alicante con un mensaje doble: respaldo al perfil del nuevo subdelegado, Manuel Pineda, y reconocimiento a la etapa de Juan Antonio Nieves, que ha renunciado al cargo por motivos personales. En declaraciones a los medios en València, Bernabé ha destacado la trayectoria del alcalde de Rafal y ha mostrado su confianza en que la Subdelegación mantenga la línea de trabajo desarrollada hasta ahora.

Bernabé ha definido a Pineda como “un médico reconocido, alcalde de Rafal, con una gran experiencia y trayectoria política” y ha puesto en valor una forma de ejercer la política “de cercanía propia de un alcalde”. La delegada ha señalado que su intención es “seguir trabajando en la misma línea que hemos seguido trabajando hasta ahora”, enmarcando el cambio como un relevo de continuidad en la coordinación institucional en la provincia.

En paralelo, Bernabé ha tenido palabras de agradecimiento para el subdelegado saliente. “Le doy las gracias a Juan Antonio Nieves por su trabajo, su dedicación, por su esfuerzo en la provincia de Alicante, por la gran profesionalidad que ha demostrado a lo largo de estos años como subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante”, ha afirmado.

En ese balance, la delegada del Gobierno ha situado la seguridad como uno de los ámbitos centrales de la Subdelegación. Bernabé ha resaltado la coordinación mantenida durante el mandato de Nieves “con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado” y ha defendido que ese trabajo ha contribuido a que una provincia “con una tensión poblacional muy elevada” se mantenga “en unos niveles de criminalidad muy adecuados para el nivel de población que representa”. En esa misma línea, ha insistido en el objetivo de seguir trabajando para “generar en la provincia una provincia segura”.

El relevo se formalizará en los próximos días. Hasta entonces, Nieves seguirá al frente de la Subdelegación. Pineda llega al cargo con un perfil profesional vinculado a la sanidad pública y a la atención primaria en la provincia. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de València y doctor por la Universidad Miguel Hernández de Elche, especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y en Medicina del Trabajo. En el plano político, es alcalde de Rafal desde 2011, con cuatro reelecciones consecutivas, y fue diputado en las Cortes Valencianas en las legislaturas 2015-2019 y 2019-2023.

Más allá del encaje institucional, el movimiento se interpreta como una sustitución acelerada para evitar que el cambio al frente de la Subdelegación se prolongue y derive en un periodo de incertidumbre interna a poco más de un año del ciclo electoral de 2027. En ese marco, el nombramiento se presenta como una decisión en la que la última palabra corresponde a la delegada del Gobierno, pero que ha sido consensuada con la dirección provincial del PSOE que encabeza Rubén Alfaro.

La elección también se lee como un guiño a la Vega Baja, una comarca que el PSOE considera estratégica para el próximo reparto de fuerzas en la provincia y a la que pretende dar un espaldarazo. Pineda cuenta con un recorrido orgánico consolidado en la comarca. Fue durante una década secretario comarcal y es el actual presidente. Ese peso territorial, sumado a su perfil municipal, es una de las claves con las que el partido argumenta la designación en una etapa de alta sensibilidad política, con la vista puesta en las municipales y autonómicas de mayo de 2027 y en el pulso interno por el posicionamiento del socialismo alicantino.