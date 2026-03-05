Jordi Sevilla alerta en el Foro Alicante de un posible adelanto electoral si Sánchez mantiene el pulso a Trump

Jordi Sevilla ha situado este jueves en Alicante el foco del debate político en un escenario que, a su juicio, puede abrir la puerta a un adelanto electoral si Pedro Sánchez decide sostener el pulso al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El exministro, que ha enmarcado su análisis en un contexto internacional “de suma cero” y de auge de opciones “antisistema”, ha advertido de que ese choque, si se prolonga, puede desembocar en un clima de ingobernabilidad en España.

El economista y exministro de Administraciones Públicas ha protagonizado una nueva edición del Foro Alicante, bajo el título "Momento de España", en un coloquio celebrado en el restaurante Maestral y moderado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, con presentación a cargo de Andrés Pedreño.

Sevilla ha sostenido que la posición del presidente del Gobierno ante Trump está “más determinada por expertos en marketing político que por principios y valores” y ha interpretado que Sánchez “estaba esperando un momento como este para tener el titular de que ‘aguanta un pulso a Trump’”. En esa lectura, ha apuntado que el jefe del Ejecutivo busca ocupar el espacio de la izquierda y la extrema izquierda para evitar fugas de votos y convertirlos en escaños, una estrategia que, ha matizado, no pretende juzgar sino “interpretar”.

El exdirigente socialista ha advertido, además, de que el efecto de esa dinámica puede volverse en contra: “Si Trump afloja, Sánchez se queda colgado. Pero si continúa, nos podemos encontrar ante el ansiado adelanto electoral”, ha señalado, antes de dibujar un escenario de bloqueo institucional y dificultad para formar un gobierno estable. En paralelo, ha alertado de los impactos económicos de un contexto internacional tensionado, con subidas del gas y del petróleo, problemas en el comercio y una afección al turismo que, ha dicho, sería “el peor escenario” si España afronta una crisis política prolongada.

En su diagnóstico, Sevilla ha situado como “la mayor anormalidad” del sistema que el PP y el PSOE no puedan “sentarse a hablar de nada” pese a concentrar, ha recordado, la mayor parte del voto. Ha denunciado una “dictadura de las minorías” en la que, ha afirmado, la política queda condicionada por fuerzas con pocos escaños y ha reclamado recuperar “los principios de la democracia” basados en la cooperación y en la eficacia para resolver los problemas de los ciudadanos.

El exministro ha ligado ese clima a la desafección: “Los políticos son el primer problema y luego nos sorprende que los jóvenes prefieran votar a Vox”, ha dicho, al tiempo que ha defendido la necesidad de “tranquilizar” el debate público. Sevilla, que sigue militando en el PSPV, ha enmarcado su manifiesto “Socialdemocracia 21” en esa intención de impulsar un “cambio de rumbo” en el PSOE, con la vista puesta en que una nueva generación tome el relevo: “Prefiero un PSOE socialdemócrata en la oposición que un PSOE podemita en el Gobierno”.

También se ha referido al escándalo de las viviendas protegidas en Alicante y lo ha calificado de “bochornoso”, al considerar que “han fallado los mecanismos de control”. El exministro ha defendido que estos procesos no pueden basarse “en que la gente es honesta” y ha reclamado “normas, reglas y control previo”, además de sanciones para evitar que las adjudicaciones acaben beneficiando a quien no las necesita: “¿Es ilegal? Si no lo es, es que se hizo mal desde el principio”, ha añadido.