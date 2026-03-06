Camps y los suyos se conjuran en Alicante para perfilar su candidatura a presidir el PPCV

Una cena de trabajo con cuarenta participantes. El expresidente de la Generalitat Francisco Camps ha protagonizado la noche de este viernes una reunión en el restaurante El Sorell, junto a simpatizantes que trabajan para que el exjefe del Consell vuelva a presidir el PPCV.

En la cena ha estado presente Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante y la cara más conocida de quienes apoyan el proyecto de Camps en la provincia. La reunión, en la que se han tratado aspectos de la candidatura para un hipotético congreso del PPCV que en el entorno de Camps dan por seguro, es una de las muchas que el expresidente ha celebrado estos últimos meses en Alicante. La anterior se celebró en Crevillent, ahora hace un mes, y la promovió el exalcalde César Augusto Asencio, también presente en la cena de este viernes. Anteriormente, en septiembre, Camps celebró en Alicante el primer acto oficial de campaña para volver a presidir el partido.

Según el entorno del expresidente, la mayoría de los participantes en estos cónclaves son “militantes de base” que “no deben su sueldo al partido”, hecho al que le dan “importancia” porque creen que legitima la hipotética candidatura de Camps.

Hipotética porque, a día de hoy, el PPCV, pese a que se halla en situación de interinidad tras el paso al lado del expresidente Carlos Mazón y el liderazgo en funciones del jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, a través de una gestora, ya se ha especulado con la posibilidad de que la dirección nacional del partido, ejercida por Alberto Núñez Feijóo, resuelva la situación a través de una designación directa para que Llorca (o algún otro dirigente) sea elegido directamente sin pasar por un proceso orgánico.

Esta posibilidad la rechazan desde el entorno de Camps. “No contemplamos que eso pase, democráticamente corresponde celebrar el congreso”, indican, y añaden estar “trabajando para ganarlo”, creen que se debe convocar “cuanto antes” y entienden que lo pueden ganar “perfectamente”, ya que tienen “a gente preparada en todas las comarcas que se está moviendo de manera incansable”. Desde la dirección actual del partido dan por “imposible” este desenlace.

Por último, preguntados por si el escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante a personas relacionadas con el Ayuntamiento y con la Generalitat, destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, creen que puede afectar al PPCV, responden que “eso lo debe gestionar el Consell”.