Contribuir a la “normalización” del valenciano desde Alicante: el perfil de tres nuevos académicos de la AVL

La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) celebró el pasado viernes un pleno para elegir nuevos académicos. La institución normativa del valenciano anunció la incorporación de siete nuevos miembros que substituirán a otros siete, después de que estos últimos finalicen su mandato, fechado en el 15 de junio; y de que los nuevos tomen posesión.

Tres de los siete nuevos miembros proceden de la provincia de Alicante, y se suman a los otros cinco académicos que lo seguirán siendo después de la fecha señalada. De esta manera, ocho de los 21 académicos de la AVL, más de un tercio, serán de la provincia de Alicante en una institución presidida por Verònica Cantó, natural de Cocentaina y una de les que verá finalizar su etapa como académica en junio.

Los nuevos miembros

En cuanto a los nuevos miembros, uno de ellos es Carles Segura. Natural de Alicante ciudad, del barrio de Carolinas Bajas, aunque residente en la Florida, es profesor de la Universidad de Alicante (como sus otros nuevos compañeros de la provincia) y es profesional de la lingüística, la disciplina que estudia el origen, la evolución y la estructura del lenguaje, así como sus variaciones.

Carles Segura, elegido académico de la AVL. / INFORMACIÓN

Especializado en “todos los aspectos de como funciona una lengua”, tales como “la gramática, los sonidos o los significados”, Segura también se define como “dialectólogo”, especialidad que le llevó a publicar, junto a Vicent Beltran, también nuevo académico de la AVL, el libro “Els parlars valencians”, del que se han hecho ya cuatro ediciones.

Este libro analiza las particularidades del valenciano en los diferentes puntos o de la Comunidad, con unas trescientas encuestas llevadas a cabo y con un trabajo que fue merecedor del premio de Lexicografía y Onomástica Joan Coromines, impartido por el Institut d'Estudis Catalans.

Segura, además, pone en valor su trayectoria como “formador de profesores” y sus clases de valenciano “a la gente más mayor”. “Para conseguir que una persona aprenda una lengua necesitas trabajar la actitud, y es lo que he intentado hacer toda la vida” explica, recordando que la AVL cuenta con la sección de Foment de l'Ús del Valencià y que, por tanto, en la institución normativa del valenciano trabajan también estos aspectos para “que la gente tenga una percepción positiva y ganas de usar” el idioma.

Por último, el filólogo pone en valor también que alguien de Alicante ciudad forma parte de la AVL, ya que “la historia del valenciano es adversa de por sí, pero lo es más aún en Alicante, y que venga alguien de la ciudad con ganas de ayudar siempre es importante”.

Dos académicos de la Marina Baixa

Los otros dos académicos elegidos recientemente procedentes de la provincia de Alicante son, en concreto, naturales de la Marina Baixa. Uno es Vicent Beltran, de Callosa d'en Sarrià y coautor del libro citado “Els parlars valencians” junto a Segura. Se define como un profesional “especializado en la variedad del valenciano pueblo por pueblo”, y su línea es la dialectología.

Vicent Beltran, nuevo académico de la AVL. / INFORMACIÓN

Según explica, él mismo podrá aportar a la AVL “la visión de la variación del valenciano, que es útil para hacer diccionarios y contribuir a la normativización”. Su punto fuerte, considera, es haber “recorrido el territorio y realizado centenares de encuestas” para desarrollar su trabajo. Beltran ha estudiado, entre otros temas, el cambio lingüístico del latín al valenciano en el antiguo reino de Valencia, fenómeno que se produjo de manera gradual a partir del siglo XIII, con la conquista cristiana del territorio. Especializado también en toponimia, el profesor de la UA apunta que trabajarán “en el ámbito de la AVL en el que consideren que” pueden “aportar más”.

La tercera persona nombrada es María Isabel Guardiola, también profesora de la UA y natural de Bolulla, aunque residente en Monóvar. “Nos han elegido porque estaban buscando perfiles técnicos que contribuyan al trabajo de la AVL”, valora. Y puntualiza a su vez, que está especializada en disciplinas filológicas como la lexicografía, “orientada a hacer diccionarios y a mejorarlos con nuevas entradas y nuevas definiciones”; o la neología, el proceso de crear e incorporar nuevas palabras. La AVL dispone en abierto del Portal Terminològic Valencià para consultar palabras y significados.

Maria Isabel Guardiola, nueva académica de la AVL. / INFORMACIÓN

La intención de Guardiola, según concluye, es “contribuir a los trabajos que se propongan para enriquecer los recursos y el nomenclátor toponímico”, así como “ayudar a la normativización del idioma y a su normalización”.

La situación política

Los nuevos académicos han sido preguntados por si esperan que la llegada de Juanfran Pérez Llorca a la Presidencia de la Generalitat, a principios de diciembre, contribuirá a mejorar las relaciones de la máxima institución autonómica con la AVL, después de que bajo el mandato de Carlos Mazón la entidad viera recortado un 25 % de su presupuesto. "La sensibilidad que manifiesta el presidente en relación con la lengua me parece interesante y podría traducirse en cambios. No tengo más información, pero confío en que las relaciones sean tan cordiales y constructivas como sea posible", dice Carles Segura, que cree que el hecho de que Llorca sea valencianohablante "es importante" y confía en que "se note".

Beltran se expresa en términos similares. "Deseo y confío en que las relaciones mejoren por una sencilla razón: el presidente es de Finestrat y es valencianoparlante, y espero que sea más sensiblea la lengua". Por último, Maria Isabel Guardiola reconoce que no sabe "qué pasará", pero espera "que las relaciones mejoren" y desea que "así sea".

Otros académicos alicantinos

Después del 15 de junio, cuando caduque el mandato de siete miembros de la entidad lingüística, además de estos tres nuevos académicos continuarán otros cinco procedentes, también, de la provincia de Alicante.

Se trata de Josep Martines, natural de Benimantell y catedrático de Filología Catalana en la UA; de Brauli Montoya, nacido en Novelda y catedrático de la misma disciplina y en la misma universidad; Maria Àngels Francés, alcoyana y profesora titular en el mismo centro; Mar Iglesias, profesora titular del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la UA y natural de Dénia; y Sandra Montserrat, también profesora titular y nacida en Viladecans (Barcelona), aunque afincada en Elche.