Tres comisiones, tres puntos: la Diputación de Alicante vuelve a exhibir su escaso pulso político

La Diputación de Alicante celebrará este miércoles tres comisiones informativas ordinarias con un único asunto de gestión en cada una de ellas más allá de la aprobación del acta anterior. La secuencia, poco habitual por su escaso contenido, vuelve a poner el foco sobre la falta de iniciativa política que la oposición viene denunciando desde hace meses en la institución provincial. Consultado por esta cuestión, el equipo de gobierno del PP ha declinado ofrecer su valoración.

Las comisiones convocadas son las de Bienestar Social, Cultura y Deportes y Desarrollo Económico y Sectores Productivos. En el primero de los casos, el único punto a dictaminar gira en torno a la propuesta relativa a la Comisión Técnica de Altas y Bajas de la residencia para personas mayores, el centro de recepción y acogida de menores y la escuela infantil del Hogar Provincial. En Cultura y Deportes, el orden del día se reduce a la participación de la Diputación en el IV Congreso Nacional de Arqueología Profesional previsto para octubre. Y en Desarrollo Económico, la comisión abordará exclusivamente la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, organismos autónomos y entidades locales menores.

Más allá del contenido concreto de esos expedientes, la clave política está en la imagen de conjunto: tres comisiones ordinarias despachadas con un solo asunto cada una. La lectura que hacen el PSOE y Vox coincide en lo esencial y vuelve a situar al equipo de gobierno de Toni Pérez bajo la acusación de mantener la Diputación en un funcionamiento de mínimos, sin una agenda de trabajo reconocible y con escasa capacidad de iniciativa propia.

El portavoz socialista, Vicente Arques, carga con dureza contra esa dinámica y la enmarca no en un episodio aislado, sino en una forma de funcionar asentada durante el mandato. “Convocar tres comisiones distintas para tratar un único punto en cada una demuestra que la Diputación está más que paralizada”, sostiene. A su juicio, la escena de este miércoles confirma una institución sin impulso político, con un gobierno que, más allá de la gestión ordinaria, no está siendo capaz de proyectar actividad ni dirección.

El mandato está acabado y nadie tira ya del carro en el equipo de gobierno de la Diputación Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

En la misma línea se expresa Vox, que también reprocha al PP falta de planificación y escasa ejecución política. La portavoz de la formación, Gema Alemán, sostiene que “es recurrente asistir a comisiones con poco contenido”, una situación que, a su juicio, refleja la falta de implicación y de rumbo del ejecutivo provincial. Aunque los dos grupos de la oposición parten de posiciones distintas y mantienen discursos diferentes sobre el papel de la Diputación, en este punto la crítica converge: ambos sitúan el problema en la debilidad de la acción política del gobierno de mayoría absoluta.

La secuencia de este miércoles no aparece además en el vacío, sino que enlaza con una crítica que ha acompañado a Toni Pérez durante buena parte del mandato. La oposición lleva tiempo denunciando que los plenos ordinarios llegan también muy descargados de contenido, con un peso creciente de daciones de cuenta, actas, tomas de conocimiento y otros trámites formales frente a un número mucho más limitado de propuestas de calado impulsadas por el propio equipo de gobierno.

Ese reproche ya afloró con fuerza en el primer pleno ordinario de este año, cuando el PSOE llegó a hablar de una Diputación “gripada” tras una sesión que despachó en apenas unos minutos su parte resolutiva. Desde entonces, la idea de una institución en piloto automático, sin nervio político y con una actividad reducida a la mínima expresión, se ha ido consolidando como una de las líneas de ataque más constantes de la oposición.

Es recurrente asistir a comisiones con poco contenido por la falta de rumbo político Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

El balance de los últimos plenos alimenta esa lectura. En la sesión ordinaria del pasado 4 de marzo, por ejemplo, el orden del día incluía 19 puntos, pero nueve de ellos eran daciones de cuenta, a los que se sumaban el acta anterior y varios nombramientos de representantes de la Diputación en distintos organismos. En febrero, enero y diciembre se repitió una pauta similar, con mucho contenido de trámite y escaso margen para exhibir una agenda política propia del gobierno provincial.

Con ese telón de fondo, la imagen de tres comisiones consecutivas con un solo punto cada una vuelve a reforzar la tesis de la parálisis. En el PSOE sostienen que no puede despacharse como un mes flojo o una coincidencia en el calendario, sino como la expresión de un mandato agotado. En Vox, aunque con otro enfoque, también apuntan a un ejecutivo instalado en la inercia y sin capacidad para desarrollar la hoja de ruta que prometió al inicio del mandato.

La cuestión de fondo es que la crítica ya no se limita a un pleno concreto ni a una decisión puntual, sino que empieza a asentarse como un relato global sobre el funcionamiento de la institución. Y eso es precisamente lo que hace más incómoda para el PP una jornada como la de este miércoles, no tanto por el contenido de cada expediente como por la fotografía política que deja. Tres comisiones, tres únicos asuntos y una oposición que encuentra en esa imagen una nueva prueba para sostener que la Diputación de Alicante sigue sin pulso.