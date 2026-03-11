La Mancomunidad de l'Alacantí triplica su presupuesto

De casi 1,6 millones de euros a algo más de 5,6. La Mancomunidad de l'Alacantí, que agrupa los seis municipios más poblados de la comarca (Alicante, San Vicente del Raspeig, El Campello, Mutxamel, Sant Joan d'Alacant y Agost) multiplicará su presupuesto de este año, aún pendiente de aprobación, en 3,5 veces respecto a 2025. Curiosamente, este aumento coincide con una reducción de los fondos aportados por parte de los Ayuntamientos que participan en este organismo supramunicipal.

La gran novedad procede de la nueva forma de financiación del servicio de funcionamiento y mantenimiento de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Monte Orgegia.

Según justifica la institución que preside Luis Barcala, alcalde de Alicante, a través de la memoria presupuestaria, el Decreto 8/2026, de 23 de enero del Consell, que modifica el reglamento sobre financiación de la explotación de las instalaciones de saneamiento y depuración, es el responsable de este cambio. En concreto, porque “imposibilita la forma de pago mediante compensación en las liquidaciones del canon de saneamiento”, que hasta ahora “se realizaba entre la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Generalitat Valenciana, EPSAR, y la actual empresa explotadora”, Aguas de Alicante.

De esta manera, la EPSAR pagará a través de transferencias a la Mancomunidad, titular de las instalaciones de la EDAR (con incidencia en los municipios de Alicante, El Campello, Mutxamel y Sant Joan d'Alacant), y la institución utilizará estos fondos para sufragar a Aguas de Alicante. Este nuevo sistema, según fuentes de la comunidad, permite “una trazabilidad más directa”.

Comparativa anual

La cantidad económica añadida al presupuesto de 2026 de la institución supramunicipal concebida para el funcionamiento y el mantenimiento de la depuradora es de 4.075.632,42 euros, y el resto de los fondos dedicados a otras partidas es de 1.490.323,24. Una cantidad ligeramente inferior al presupuesto del año anterior, cuya aprobación definitiva se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante (BOP) el 3 de junio. En concreto, restando los fondos aportados para la depuradora de Monte Orgegia, el presupuesto de la Mancomunidad se reduce en 95.000 euros respecto a 2025.

Todos los ayuntamientos han reducido su participación económica de manera ligera. Sant Joan d'Alacant, el que más ha rebajado sus aportaciones en términos proporcionales, ha retirado casi 10.000 euros respecto al año anterior (7,45 %). En el caso opuesto se halla San Vicente del Raspeig, que ha proporcionado 8.300 euros menos que en el ejercicio de 2025 (4,25 %). El recorte de las aportaciones de las otras administraciones municipales se ha movido entre estos dos porcentajes.

Desde la Mancomunidad indican que estas reducciones proceden de las “correcciones de algunas partidas”, de tal forma que, sin tener en cuenta las aportaciones de la EPSAR para la depuradora, el presupuesto general se reduciría en un 7,25 % en el gasto computable del presupuesto ajustado. “Hay partidas que de un año para otro no eran necesarias y se ha intentado ajustar el presupuesto a las necesidades reales”, justifican.

Aunque la principal limitación presupuestaria, según se lee en la memoria, deriva del “cumplimiento de la regla de gasto”, establecida en 2012 a través del Ministerio de Hacienda, entonces dirigido por Cristóbal Montoro bajo el mandato presidencial de Mariano Rajoy y aplicada para impedir el endeudamiento de los Ayuntamientos en un contexto de crisis económica presente, también, en las administraciones públicas.

Por último, otra de las novedades que aporta el presupuesto es que el apartado dedicado a “colonias felinas” pasa ahora a denominarse “protección animal” con la finalidad de “poder ampliar el marco de actuación a más servicios relacionados con la protección de la salubridad pública".

La Mancomunidad, pensada para que los municipios que comparten obras y servicios sufraguen las inversiones de manera compartida, cuenta con un presupuesto muy inferior al de los Ayuntamientos que la integran. Agost, la localidad menos poblada de las que forman parte de la institución, maneja un presupuesto de 5,1 millones para 2026, una cantidad que triplica la de la Mancomunidad si se le resta la aportación para cubrir el mantenimiento de la depuradora. Por su parte, el presupuesto de 2026 en el Ayuntamiento de Alicante supera los 367 millones de euros.