Vox critica que la Diputación conceda 540.000 euros a huertos urbanos mientras olvida a los ganaderos
El partido lamenta que el gobierno provincial rechace sus propuestas de apoyo a esta actividad
El grupo de Vox en la Diputación de Alicante, a través de su portavoz Gema Aleman, denuncia que tras la comisión de Desarrollo Económico y Sectores Productivos celebrada esta misma mañana, se destinen 540.000 euros a ayuntamientos para proyectos de huertos urbanos mientras el sector ganadero sigue sin recibir apoyo.
Aleman ha manifestado no sorprenderse por esta actitud por parte del Gobierno del PP, dado que, argumenta, "vienen negándoles ayudas aún a pesar de los problemas que sufren por la paralización de exportaciones, el alto coste del transporte aéreo y la competencia internacional".
La portavoz de Vox recuerda que esta formación, durante la presente legislatura, ha solicitado que se consigne crédito con el fin de dar impulso a esta actividad y su continuidad, destinando recursos a los ayuntamientos para la implementación de cursos de formación a los técnicos municipales con el fin de agilizar y facilitar el proceso de obtención de licencias, así como subvenciones para asesoramiento técnico y cursos de capacitación, habiendo sido negadas por parte del Gobierno del PP.
Vox insiste en que este sector es fundamental para la economía y para el mantenimiento del mundo rural.
