Las cuatro medidas en la provincia de Alicante de las que presume Pérez Llorca tras sus 100 primeros días

Juanfran Pérez Llorca ha situado cuatro actuaciones en la provincia de Alicante dentro de la relación de medidas con las que reivindica sus primeros 100 días al frente de la Generalitat. Se trata de la construcción de un nuevo Centro de Enseñanza Infantil y Primaria en Santa Pola, el futuro centro de salud de Rincón de Loix en Benidorm, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor y la renovación y mejora de los servicios de autobuses interurbanos en la provincia.

La primera de esas referencias alicantinas es la del nuevo CEIP número 8 de Santa Pola, planteado para ampliar la oferta educativa del municipio. La segunda se centra en la sanidad con el centro de salud de Rincón de Loix, en Benidorm. La tercera mira al sur de la provincia con la aprobación del PORN de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, paso previo para la futura declaración de un nuevo parque natural en la Vega Baja. Y la cuarta afecta al conjunto del territorio alicantino: la mejora de las concesiones de autobús interurbano en áreas como la Marina Baixa, el Vinalopó, la Vega Baja o los servicios Elche Rodalia y Les Marines-Alacante.

Junto a esas cuatro actuaciones en Alicante, el documento dado a conocer por Presidencia incorpora otras decisiones con alcance para el conjunto de la Comunidad Valenciana. En materia de empleo público, el Consell incluye por un lado la Oferta de Empleo Público de la Conselleria de Sanidad, con 5.797 plazas, y por otro la OPE general de la Generalitat para 2026, con 2.671 plazas. Son dos de los bloques más voluminosos del listado y una de las apuestas del Ejecutivo para reforzar plantillas y reducir la temporalidad en la administración autonómica.

Sanidad

En sanidad, además, aparecen la puesta en marcha de los espacios de atención integral de ELA y enfermedades raras en tres hospitales de referencia, entre ellos el Doctor Balmis de Alicante, y la extensión de un modelo para reducir los tiempos de espera en patologías cardiovasculares. Son dos medidas que el Consell coloca dentro de su balance de gestión al margen de las actuaciones concretas territorializadas.

Otro de los apartados con más peso es el fiscal. Ahí figuran la reducción del Impuesto de Patrimonio, con la elevación del mínimo exento hasta el millón de euros, y la segunda Ley de Simplificación Administrativa, que el gobierno autonómico ha convertido en una de sus banderas políticas en este inicio de etapa. En ese mismo bloque se encuadra también la nueva sede electrónica unificada, planteada como herramienta para simplificar trámites para ciudadanos y empresas.

En vivienda, Pérez Llorca incorpora entre sus medidas la línea de avales del IVF para facilitar a jóvenes la compra de su primera vivienda, una iniciativa dirigida a ampliar el acceso al mercado residencial. Y en movilidad, junto a la mejora del transporte interurbano en Alicante, el Consell añade la prórroga de bonificaciones y tarifas reducidas en el transporte público autonómico, una de las decisiones con efecto más amplio por su impacto directo en los usuarios.

Respuesta a la dana

El listado reserva también espacio para la respuesta a la dana. Ahí se incluyen las ayudas directas de 80.000 euros para familiares de víctimas mortales y para personas en situación de incapacidad absoluta y permanente, además de otras actuaciones vinculadas a la reconstrucción. Junto a ellas aparecen medidas sociales y educativas como el nuevo decreto de convivencia en el sistema educativo, el refuerzo de la inspección educativa o la estrategia valenciana contra la trata.

El documento reúne 50 actuaciones para resumir el arranque del nuevo presidente. En ese escaparate político, Alicante aparece con cuatro referencias directas y con otras decisiones autonómicas que también tienen efecto en la provincia, especialmente en sanidad, transporte, vivienda e impuestos.