Compromís pide que la Sindicatura de Comptes audite las ayudas a la Cámara de Comercio de Alicante

Compromís ha anunciado que pedirá una auditoría a las cuentas de la Cámara de Comercio de Alicante después de que su presidente, Carlos Baño, fuera detenido este viernes e imputado por falsedad documental y fraude de subvenciones a raíz de la gestión, a través de Facpyme, de los bono comercio de la Diputación de Alicante.

La coalición valencianista reclamará a las Cortes a través de una proposición no de ley que la Sindicatura de Comptes fiscalice a la Cámara por el periodo 2022-2025, debido a que son los años en los que Baño ha presidido la entidad y a que el procedimiento no se realiza desde 2021. Asimismo, piden la intervención del Consell de Transparencia en la elaboración de un informe sobre el grado de cumplimiento en las obligaciones legales de la entidad a la hora de mantener una publicidad activa sobre sus cuentas.

«La Generalitat Valenciana y el president Juanfran Pérez Llorca ha de tomar cartas en el asunto y desde Compromís vamos a forzar una auditoria integral de la Sindicatura de Comptes sobre la Cámara de Comercio que dirige Baño», ha señalado la portavoz adjunta de los valencianistas en las Cortes, Aitana Mas.

La detención del también presidente de Facpyme, adelantada por INFORMACIÓN, se ha producido en el marco de la investigación que desde hace meses lleva la Fiscalía Anticorrupción sobre el programa de los bono comercio impulsados por la Corporación Provincial y en el que participaron diferentes ayuntamientos de la provincia alicantina.

Sospechas sobre la gestión en la Cámara

Para la coalición, la detención de Baño, aunque se enmarque dentro de su actuación al frente de Facpyme, levanta sospechas sobre su administración de la Cámara de Comercio, ocupación en la que el empresario acumula más de una polémica.

Entre ellas se encuentran la construcción sin licencia de obra, destapada por INFORMACIÓN, de una nueva sede para la cámara mediante una subvención a dedo concedida por Mazón siendo todavía presidente de la Generalitat; reiterados incumplimientos en materia de Transparencia; o la hiperdependencia de fondos públicos de unos presupuestos que el erario sostiene en un 88%, cantidad que supera en más de 20 puntos las aportaciones que reciben las cámaras de Valencia y Castellón.

En el caso de los bono comercio, ha continuado Mas aseverando que «no solo lo dijimos y avisamos en su día en la Diputación de Alicante, es que viene siendo la tónica del Partido Popular cuando gobierna. En este caso fue Carlos Mazón desde la Diputación y hemos visto como ese amiguismo ha seguido con Mazón en la Generalitat. Por tanto, pedimos explicaciones al gobierno, hay que poner luz y taquígrafos en los años que Carlos Baño ha presidido la entidad».

«La Cámara incumple la ley de Transparencia y ofrece más sombras que luces en cuanto al uso del dinero público. Pedimos una auditoria, una fiscalización integral de las cuentas y saber cómo y en qué se ha gastado Baño el dinero que la Generalitat Valenciana le ingresa», ha culminado la portavoz adjunta de Compromís en el parlamento autonómico.

Ofensiva en la Diputación

El PSOE y Compromís también acordaron este viernes reclamar la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación en la institución provincial para exigir explicaciones públicas sobre un programa que se puso en marcha cuando Carlos Mazón presidía la corporación.

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El movimiento busca forzar al actual presidente, Toni Pérez, a rendir cuentas sobre el alcance del programa, los mecanismos de control aplicados y el papel de la Diputación en su desarrollo.