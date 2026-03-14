El Consell deja sin ejecutar un tercio de las inversiones para la provincia de Alicante en 2025

Una inversión final de la Generalitat en Alicante muy alejada de la previsión inicial. El estado de la ejecución del presupuesto corriente de gastos a fecha del 31 de diciembre de 2025 refleja que, durante todo el año anterior, muchos de los proyectos previstos en los presupuestos autonómicos para la provincia de Alicante no contaron con buena parte de la financiación prevista.

En números redondos, el Consell que actualmente preside Juanfran Pérez Llorca y que durante la mayor parte de 2025 dirigió Carlos Mazón, que anunció su dimisión el 3 de noviembre tras la polémica gestión de la dana, ejecutó el 63,75 % de las inversiones previstas en Alicante. Es decir, más de uno de cada tres euros se quedaron en el cajón o se destinaron a otros proyectos.

La cifra es aún más llamativa si se tiene en cuenta que, de las 243 iniciativas previstas en la provincia, 102 no recibieron ningún tipo de inversión a final de año. El 42 % de los proyectos, por tanto, se quedaron sin financiación, mientras que otros 13 recibieron menos del 10 % de lo previsto.

En total, la financiación contemplada para inversiones en la provincia de Alicante era de 256,2 millones de euros, que se vio recortada en 5,4 millones a lo largo del año a través de modificaciones de crédito. Una disminución que dejó el presupuesto definitivo en 250,8 millones. A ese recorte hay que sumar el de la ejecución real, que fue mucho más agresivo.

Proyectos perjudicados

Entre los proyectos afectados hay de todo tipo. Muchas de las partidas superaban los 250.000 euros de previsión inicial. Por ejemplo, la iniciativa para renovar y adecuar las instalaciones de la lonja del puerto de El Campello, con 880.000 euros y con una ampliación que superó esta cantidad inicial en algo más de 30.000, se quedó sin ningún euro de ejecución.

Algo parecido ocurrió con los accesos al puerto de Santa Pola, que contaban con unas inversiones iniciales de 300.000 euros y la ejecución fue del 0 %. Y el colegio Virgen de la Puerta de Orihuela, cuyo deterioro ha suscitado quejas, tampoco «utilizó» ninguno de los 250.000 euros previstos.

En materia educativa también se vieron perjudicados hasta ocho institutos de la provincia que se quedaron al 0 %, bien fuera por modificaciones de crédito o por no ejecutar nada de lo previsto. Estos fueron los IES Jaume I, San Blas, Virgen del Remedio, Las Lomas y Cabo de la Huerta de Alicante, el Nou número 2 de Calp, el Eras de la Sal de Torrevieja y el Villa de Aspe.

Por otra parte, uno de los proyectos con más recortes fue el centro de salud de Garbinet, en la ciudad de Alicante, que no recibió ninguno de los más de 3 millones de euros previstos. Las obras, tras un largo tiempo, se activaron el pasado febrero. Tampoco se libraron de quedarse sin fondos los centros de atención primaria de Alicante, que tras una modificación de crédito esperaban recibir 440.000 euros.

También en el ámbito sanitario, el Hospital de Elda recibió el 0 % del medio millón previsto para la ampliación de consultas externas tras una modificación de crédito, mientras que el de San Vicente del Raspeig tampoco recibió nada de los casi 800.000 euros contemplados. Y en infraestructuras para regantes, los 300.000 euros comprometidos para la comunidad de Hondón de los Frailes tampoco se ejecutaron.

Otros proyectos

Por otra parte, destaca la nula ejecución en 2025 en el acondicionamiento de los caminos de l’Ombria en Beniardà y de la Foia en Bolulla, que conjuntamente iban a recibir 633.000 euros, como también el más de medio millón de euros comprometidos para los puertos de Altea y la Vila Joiosa, por un lado; y el de Santa Pola, por otro, en ambos casos para instalaciones fotovoltaicas.

Esa misma cantidad, medio millón de euros, iban a recibir la biblioteca pública Azorín, ubicada en el Paseíto Ramiro de Alicante; y el Learning Factory de Elche, orientado para estimular el aprendizaje industrial adaptado al escenario actual y futuro. Muchos de estos proyectos, como este último, se han comprometido para el año 2026.

El caso opuesto

También hay proyectos que alcanzaron o incluso superaron el 100 % de la inversión prevista. Es el caso del colegio Nou Gran Alacant II, ubicado en Santa Pola, que recibió casi 9 millones después de haber previsto poco más de 7; del colegio La Paz de Torrellano, sobrefinanciado en más de un 10 % de la partida inicial; o de la construcción del instituto Azorín de Petrer, que rozaba los 2,2 millones y acabó recibiendo casi 2,7.

En esta lista también se encuentra la construcción del centro de salud Rincón de Loix de Benidorm, recientemente visitado por Pérez Llorca y que recibió 400.000 euros más en comparación con la previsión inicial; el centro de salud del barrio de la Condomina de Alicante, que crece casi un 18 %; o la reforma del Hospital de Sant Joan, que también superó la totalidad de la inversión prevista en casi un 20 % tras la modificación de crédito, que rebajó en casi un millón de euros la partida inicial.

Otro proyecto beneficiado fue la residencia para personas discapacitadas Peña Rubia de Villena, que recibió casi 800.000 euros, un 8 % más de lo previsto; el centro de acogida de menores Les Rotes, de Dénia, que ejecutó más de medio millón tras no contemplarse ninguna inversión para 2025; o el Plan Vega Renhace, que absorbió casi 800.000 euros gracias a los fondos europeos y su financiación alcanzó casi el 1000 % de lo que se fijaba inicialmente en su fase I.

Al respecto del balance de las inversiones, José Díaz, portavoz de Hacienda del PSPV en las Cortes, critica que «Alicante está sistemáticamente castigada en los Presupuestos desde que Gobierna el PP» y cree que «es indignante que la mitad de los proyectos de inversión tengan una ejecución 0 % o inferior al 10 %». Desde la Conselleria de Hacienda, liderada por José Antonio Rovira, no han querido dar su versión sobre este balance de ejecución realizado por el propio departamento.