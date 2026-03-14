El PSPV exige a Pérez Llorca explicaciones sobre la gestión del bono comercio tras la detención de Carlos Baño

La secretaria institucional del PSPV y diputada autonómica, Mayte García, ha exigido este sábado explicaciones «urgentes» al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, tras la detención e imputación este viernes del presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, en el marco de la investigación sobre la gestión realizada a través de Fcpyme con los bono comercio de la Diputación de Alicante.

En un comunicado remitido a los medios, García sostiene que la gravedad de las informaciones conocidas obliga tanto al Partido Popular como al jefe del Consell a ofrecer una respuesta sobre un programa financiado con fondos públicos y concebido para respaldar al pequeño comercio de la provincia.

«Estamos hablando de ayudas públicas destinadas a sostener al pequeño comercio cuando peor lo estaba pasando. Si se confirma que hubo irregularidades o que alguien pudo beneficiarse de forma indebida de estos recursos, estaríamos ante un hecho extremadamente grave», ha afirmado la dirigente socialista.

Apuntan al mandato de Mazón

La diputada autonómica dirige además sus críticas en el origen político del programa, al recordar que el bono comercio se puso en marcha durante la etapa en la que Carlos Mazón presidía la Diputación de Alicante. A partir de ahí, García subraya la relación política entre el expresidente de la institución provincial y el actual presidente de la Generalitat.

«Pérez Llorca no puede mirar hacia otro lado. Su estrecho vínculo político con Carlos Mazón, y la relación de este con Carlos Baño, hacen imprescindible que el presidente dé explicaciones claras sobre lo ocurrido y sobre el entorno en el que se impulsó este programa», ha señalado.

Transparencia

Asimismo, la parlamentaria socialista ha reclamado transparencia sobre la tramitación de estas ayudas, al defender que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se gestionaron, qué mecanismos de control existieron y quién pudo beneficiarse de ellas. «Las ayudas públicas están para proteger a quienes lo pasan mal, no para alimentar posibles abusos o irregularidades. El pequeño comercio atravesaba momentos muy difíciles y merece respeto, transparencia y una gestión absolutamente impecable de los fondos destinados a apoyarlo», ha añadido.

Mayte García concluye además que los populares no pueden «refugiarse en el silencio» ante una investigación que, a su juicio, vuelve a situar al entorno del PP de Alicante bajo la sombra de la presunta

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A nivel provincial, el PSOE y Compromís también acordaron este viernes reclamar la convocatoria de un pleno extraordinario y la creación de una comisión de investigación en la Diputación para exigir a su actual presidente, Toni Pérez, explicaciones públicas sobre el programa, que tuvo su origen durante el mandato de Carlos Mazón al frente de la institución.