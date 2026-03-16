Llorca sobre el rechazo del TSJ a investigar a Mazón: "Deja las cosas muy claras"
El 'president' subraya la "unanimidad" de la decisión del tribunal que devuelve la causa al juzgado de Catarroja
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado la unanimidad de la decisión adoptada por el pleno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. "Deja las cosas muy claras", ha dicho antes de asistir a la mascletà en el balcón del Ayuntamiento de Valencia.
Llorca ha señalado que no valora las decisiones judiciales: "Hay que saber respetar a las instituciones", pero que sin leer el auto, "es evidente que hay unanimidad, por tanto dejan las cosas muy claras".
El pleno de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha decidido rechazar la causa de la dana respecto al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y actual diputado en las Corts Valencianes, por lo que mantiene su condición de aforado. Los cinco magistrados que integran la Sala de lo Civil y Penal que han participado en la deliberación son el presidente del TSJCV y de la sala de lo Civil y lo Penal, Manuel Baeza, Pía Calderón (la magistrada elegida ponente), José Francisco Ceres, Antonio Ferrer y Vicente Torres.
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