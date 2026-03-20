El PSOE intenta convertir en un acto de fuerza la toma de posesión del nuevo subdelegado de Alicante

El relevo al frente de la Subdelegación del Gobierno en Alicante se escenificará este lunes con un formato poco habitual y con una clara carga de exhibición política. La toma de posesión de Manuel Pineda como nuevo subdelegado no se celebrará en la sede de la plaza de la Montañeta, como ocurrió con los dos últimos relevos, sino en Casa Mediterráneo, un cambio que responde oficialmente a una cuestión de aforo pero que también convierte el acto en una imagen de músculo del PSOE en la provincia.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, presidirá la toma de posesión a las 12 en las instalaciones de Casa Mediterráneo. Fuentes de la Subdelegación apuntan que ya hay confirmados en torno a 150 asistentes y que durante el fin de semana se espera rebasar la barrera de las 200 personas entre representantes institucionales, autoridades civiles y militares y miembros de la sociedad civil. La comparación con citas anteriores refuerza el carácter singular del acto. Tanto la toma de posesión de Juan Antonio Nieves, en 2024, como la de Carlos Sánchez Heras se celebraron en la propia Subdelegación, con capacidad para alrededor de 60 personas, mientras que la de Araceli Poblador sí tuvo como escenario Casa Mediterráneo.

Ese despliegue de asistentes y el cambio de escenario apuntalan la idea de un acto con voluntad de fuerza, aunque el perfil elegido para el cargo no sea precisamente de alto voltaje político. Pineda llega a la Subdelegación con un recorrido más institucional y territorial que orgánico, como alcalde de Rafal y dirigente muy vinculado a la Vega Baja, en un relevo que el PSOE ha querido cerrar con rapidez para evitar una batalla entre familias a poco más de un año del arranque abierto del ciclo electoral de 2027. Salvo adelanto, además, el nuevo subdelegado tendrá un horizonte temporal limitado de pocos meses, ya que las próximas elecciones generales deberían celebrarse el próximo año.

El nombramiento de Pineda, por tanto, combina dos planos. Por un lado, sirve al PSOE para intentar proyectar cohesión interna y capacidad de movilización en la provincia. Por otro, evita colocar al frente de la Subdelegación un nombre directamente conectado con otras pugnas más sensibles del partido, como la futura candidatura a la Alcaldía de Alicante o los equilibrios entre grandes familias socialistas. En ese sentido, el nuevo subdelegado encaja más como una figura de consenso y de transición que como un cargo destinado a alterar el tablero político provincial.

Me llevo una experiencia muy valiosa y el recuerdo de un equipo comprometido Juan Antonio Nieves — Subdelegado del Gobierno saliente

El acto del lunes pondrá fin además a la etapa de Nieves, que deja el puesto aduciendo motivos personales tras algo más de dos años en el cargo. El todavía subdelegado ha comunicado ya al personal de la institución que cierra esta etapa y que se reincorporará a su plaza como funcionario de carrera en la Generalitat. En concreto, su nuevo destino está en la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, en Elche, donde tenía reservado su puesto. Esa reserva fue precisamente clave en su momento, ya que Nieves no llegó a hacer uso de esa plaza porque Alejandro Soler aguardó a que obtuviera la condición necesaria como funcionario del grupo A1 para situarlo al frente de la Subdelegación.

En la despedida remitida a la plantilla, Nieves ha querido destacar el trabajo de los servicios integrados y no integrados, la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la colaboración con otras administraciones, especialmente con los ayuntamientos. Su salida mantiene así el mismo tono que ha marcado su etapa, más administrativo e institucional que abiertamente político. De hecho, su paso por la Subdelegación estuvo durante meses bajo observación en el PSOE tras la pérdida de peso interno de Soler, su principal valedor, hasta que finalmente ha optado por dejar el cargo.

La toma de posesión de Pineda coincidirá además en día y hora con la sesión constitutiva de la comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Alicante por el escándalo de la vivienda protegida de Les Naus. Esa coincidencia impedirá la asistencia de algunos de los cargos llamados a participar en esa comisión, entre ellos la portavoz municipal socialista en Alicante, Ana Barceló, que no podrá acudir al acto en Casa Mediterráneo.

Así, el PSOE ha querido envolver el relevo del subdelegado con una puesta en escena amplia y con fuerte presencia institucional, pero lo hace con un perfil pensado más para ordenar el frente interno y lanzar un guiño territorial a la Vega Baja que para abrir una etapa de fuerte protagonismo político en la Subdelegación.