Toni Pérez carga contra la tasa turística y la vincula a un intento del PSPV de tapar la falta de financiación

El presidente provincial del PP, alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha cargado este viernes contra la recuperación del debate sobre la tasa turística y sostiene que el PSPV pretende “rescatar” esa figura “como una cortina de humo para tapar la infrafinanciación que sufren los municipios y eximir al Gobierno de Pedro Sánchez de su responsabilidad”. Lo ha hecho pese a que la reapertura de esa discusión ha llegado esta misma semana desde el propio PP, después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, volviera a abrir la puerta a estudiar ese gravamen. El dirigente popular enmarca así la discusión sobre esa figura en un problema más amplio de financiación local y autonómica y rechaza que la respuesta pase por implantar “un nuevo impuesto” al visitante.

Toni Pérez ha afirmado que el Ejecutivo central lleva “desde 2023 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados”, una situación que, a su juicio, está “escamoteando de esta manera la financiación de los municipios”. En esa línea, reprocha a los socialistas que, en lugar de exigir una solución al Gobierno, opten por “desviar la atención” con la recuperación de un debate que ya fue uno de los asuntos más controvertidos de la pasada legislatura valenciana.

“El PSPV intenta que sean los ciudadanos y los turistas quienes paguen lo que el Gobierno de España no está resolviendo por pura incompetencia”, afirma Toni Pérez. El también presidente de la Diputación insiste en que la salida no pasa por abrir un nuevo frente fiscal vinculado al turismo, sino por “abordar de manera decidida tanto la financiación autonómica como la financiación local”. A su juicio, esa es “la verdadera exigencia” para garantizar recursos suficientes no solo a las grandes ciudades, sino también a los municipios medianos y pequeños que ven crecer su población sin que esa realidad tenga reflejo en el dinero que reciben.

El PSPV intenta que turistas y ciudadanos paguen lo que no resuelve el Gobierno Toni Pérez — Presidente provincial del PP en Alicante

En ese marco, el dirigente popular ha puesto el acento en una de las reivindicaciones recurrentes de los ayuntamientos turísticos de la provincia, la reforma de la Ley de Haciendas Locales. En concreto, reclamó cambios en el artículo 125, relativo a los municipios turísticos, al considerar que la normativa actual está desfasada y no responde a la realidad del territorio. “Resulta incomprensible que, con la normativa actual, ninguno de los grandes destinos turísticos de la provincia de Alicante esté reconocido como tal”, ha afirmado.

Sobre la propia tasa turística, Toni Pérez insiste en una idea que el PP ya utilizó de forma reiterada durante la tramitación y posterior derogación de la norma aprobada por el Botànic: “No es una tasa, es un nuevo impuesto”. Según señala, su posible implantación obedecería a “un objetivo puramente recaudatorio”, sin tener en cuenta la diversidad del mapa turístico valenciano. “No es comparable el turismo urbano con el modelo de otros municipios turísticos como los de nuestra provincia”, añade.

El presidente del PP alicantino señala además que los usuarios de alojamientos turísticos ya contribuyen a través de impuestos como el IVA, aunque ese esfuerzo fiscal, dice, “no revierte de manera justa en los municipios que soportan el esfuerzo de acoger millones de pernoctaciones al año”. Desde esa óptica, vuelve a vincular el debate no tanto a la actividad turística en sí como a la falta de compensación que reciben los ayuntamientos con mayor presión de visitantes.

Lo que hay que hacer es fortalecer al sector turístico y financiar bien a los municipios Toni Pérez — Presidente provincial del PP en Alicante

Las declaraciones de Toni Pérez se producen después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, reabriera esta semana el debate al considerar que la tasa turística es una cuestión “interesante” si se aborda “desde el consenso” con el sector y en el marco de una posible reforma de la ley de Haciendas Locales. Ese movimiento ha reactivado una discusión que el propio PP convirtió en bandera durante la pasada legislatura, primero con su rechazo frontal a la ley aprobada en 2022 por el Consell del Botànic y después con su derogación en 2023 junto a Vox en las Cortes.

La controversia ha vuelto además al foco público tras las declaraciones del empresario Juan Roig, que esta semana ha defendido la necesidad de “obtener más recursos de los turistas” que visitan las Fallas. Esa posición, sumada a la apertura verbal expresada por Catalá, ha dado alas a la oposición para intentar devolver la tasa turística al centro del debate político valenciano.

Frente a ese escenario, Toni Pérez advierte de que “en un contexto de gran complejidad geopolítica y económica” resulta “incomprensible” plantear un nuevo gravamen sobre una de las industrias que más aportan al PIB. “Lo que hay que hacer es justo lo contrario: fortalecer al sector turístico y garantizar que el Estado financie adecuadamente a los municipios, especialmente a aquellos que son destinos turísticos”, ha concluido.