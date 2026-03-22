El Síndic eleva a las Cortes el informe anual de 2025 sin ser llamado para defender el anterior

Un trabajo de defensa de los derechos ciudadanos que en las Cortes no se ha querido abordar. El Síndic de Greuges, Ángel Luna, no fue llamado a comparecer en 2025 en el pleno de la cámara autonómica para exponer su informe del año anterior, el de 2024, que solo fue presentado ante la prensa y registrado en el parlamento.

Los grupos con representación en esta cámara no solicitaron la intervención de Luna en las Cortes, como es habitual y como marca la ley. El Síndic de Greuges, defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana y con sede en Alicante, elabora anualmente un informe en el que se hace constar «un balance de la situación en la que se encuentra la protección y garantía de los derechos y libertades de los valencianos», según dice el artículo 52 de la Ley 2/2021, de 26 de marzo, del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana.

La misma ley destaca también otros aspectos que debe incorporar el informe, como «el número y la naturaleza de las quejas recibidas», el «resultado de las investigaciones a que hayan dado lugar», las «investigaciones iniciadas de oficio» o «los informes especiales o extraordinarios», entre muchas otras cuestiones.

El informe de 2024

El Síndic entregó a la presidenta y a la Mesa de las Cortes y posteriormente puso en conocimiento de los medios de comunicación, el 25 de marzo de 2025, el informe del 2024, marcado por la gestión de la dana que provocó, el 29 de octubre de aquel año, 230 fallecidos en la provincia de Valencia. Luna criticó entonces la «falta de solidaridad y leal cooperación institucional entre los responsables de las diferentes administraciones ante la catástrofe» y señaló la «extrema polarización política instalada en las instituciones», entre otras cuestiones.

El registro del informe, según marca el artículo 51 de la Ley referida, se debe llevar a cabo «en el plazo de sesenta días a contar desde el inicio del segundo periodo ordinario anual de sesiones», es decir, alrededor del mes de marzo.

Sin embargo, en el artículo 53 de la misma Ley del Síndic se recoge que la exposición del defensor autonómico, es decir, el debate en el pleno sobre el informe ante los diputados autonómicos y con posibilidad de preguntas, se debe desarrollar «antes de finalizar el periodo ordinario de sesiones en el que se haya presentado el informe anual correspondiente». Este periodo concluyó a principios de julio de 2025.

Durante ese periodo ninguno de los grupos parlamentarios de las Cortes (PP, PSPV, Compromís y Vox) solicitaron la exposición del informe por parte de Ángel Luna. En la Junta de Síndics (portavoces) de las Cortes Valencianas consta, en la carpeta del orden del día, la lista de asuntos pendientes, entre los cuales está la comparecencia del Síndic de Greuges, algo que se debe plantear en junta y que el año pasado no se llevó a cabo.

El próximo martes, 24 de marzo, el defensor autonómico pondrá en conocimiento de los medios su informe de 2025 sin que el anterior haya sido debatido en las Cortes. Ese mismo día se hará, también, entrega formal del informe ante las Cortes.

Informes anteriores

En 2020, año del covid, la exposición del informe del año anterior se aplazó debido a la situación pandémica. Este retraso fue asumido con normalidad por la institución estatutaria, y el 26 de octubre de 2021 se expusieron los informes de 2019 y de 2020.

Más excepcional fue el caso del informe del 2022, cuya memoria fue entregada el 21 de marzo del año siguiente y el Síndic no fue solicitado para defenderla en aquel año electoral, en el que el periodo de sesiones se cerró con anticipación. En aquel momento el presidente de la Generalitat era el socialista Ximo Puig.

Los otros informes de los años precedentes al actual se han presentado con normalidad. El de 2021 se presentó el 29 de marzo del año siguiente y se expuso el 14 de junio. Y el de 2023, ya en la actual legislatura y con Carlos Mazón como presidente, se presentó el 27 de marzo de 2024 y se defendió el 15 de mayo de aquel año.

Respuesta de los grupos

Desde el grupo del PP, partido que ostenta la Presidencia de la Generalitat ahora a través de Pérez Llorca, afirman que «la voluntad es cumplir con el reglamento y se determinará la fecha para que el Síndic venga a comparecer a les Cortes», sin más matices. En Vox aluden a una propuesta de la diputada de Compromís, Aitana Mas, para que se lleve a cabo la comparecencia.

La exvicepresidenta de la Generalitat, por su parte, explica que hizo la petición «en la última Junta de Síndics del año», es decir, en la del 22 de diciembre, por tanto fuera de plazo, desde donde según ella le propusieron «que lo tendrían en cuenta para febrero, cuando se celebrarían los siguientes plenos». «En cualquier caso», añade la síndica adjunta de los valencianistas, «normalmente estas propuestas las hace el partido que gobierna, es una cuestión de cortesía parlamentaria, y no les interesaba».

Y desde el PSPV, fuentes del grupo afirman que «el PP y Vox deciden unilateralmente todos los órdenes del día: gestionan las Cortes como su cortijo».

Por último, preguntados por esta cuestión, desde el Síndic de Greuges se remiten a la rueda de prensa que tendrá lugar el próximo martes, cuando Ángel Luna entregará a la presidenta de las Cortes el informe anual de 2025.