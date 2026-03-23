Bernabé sitúa la vivienda y el agua en el centro en la toma de posesión de Pineda como subdelegado en Alicante

La toma de posesión de Manuel Pineda como nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante se ha convertido este lunes en algo más que un relevo institucional. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha aprovechado el acto para situar la vivienda y el agua entre los grandes ejes de la agenda de la provincia, reivindicar a Alicante como una prioridad para el Ejecutivo central y defender las inversiones del Estado frente al discurso del agravio que desde hace años sobrevuela el debate político alicantino.

El nombramiento de Pineda, exalcalde de Rafal y médico de familia durante más de cuatro décadas, ha quedado así arropado por una puesta en escena de marcado tono político e institucional en Casa Mediterráneo, donde se han congregado más de 300 personas. El cambio de sede ya había sido anticipado la pasada semana ante la imposibilidad de celebrar el acto en la Subdelegación, cuyo aforo ronda las 60 personas. La elevada asistencia refuerza la imagen de acto de respaldo al nuevo subdelegado y de exhibición de presencia institucional del PSOE en la provincia.

La ceremonia ha comenzado además con un minuto de silencio por la niña de tres años asesinada en Torrevieja por su padre y por la mujer asesinada en Zaragoza, ambos casos ligados a la violencia machista. Ha sido un inicio solemne que ha enlazado con uno de los asuntos que después ha aflorado también en las intervenciones. Bernabé ha llegado junto a Pineda y a los subdelegados del Gobierno de València y Castellón. A su entrada en Casa Mediterráneo les han recibido el director general de la institución, Andrés Perelló, y el alcalde de Alicante, Luis Barcala. En un segundo plano permanecía durante parte del arranque el subdelegado saliente, Juan Antonio Nieves, hasta que la propia delegada le ha llamado a incorporarse al protagonismo del acto.

Las familias y los jóvenes están siendo expulsados de las ciudades por la vivienda Pilar Bernabé — Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana

En su intervención, Bernabé ha enmarcado la llegada de Pineda en una voluntad del Gobierno de reforzar su presencia en una provincia “prioritaria”. La delegada ha sostenido que Alicante ha pasado a ocupar un lugar central en el mapa de inversiones del Ejecutivo y ha tratado de desmontar de forma implícita que la provincia esté relegada en el reparto estatal. En ese contexto, ha defendido la acción del Gobierno en infraestructuras, conectividad, fondos de recuperación e inversiones hídricas, al tiempo que ha vinculado el nombramiento del nuevo subdelegado a una mirada pegada al territorio y a las necesidades de sus municipios.

Uno de los mensajes con más carga política ha llegado al abordar la vivienda. Bernabé ha tendido la mano a la Generalitat para afrontar uno de los principales problemas sociales y ha defendido la Ley estatal de Vivienda como herramienta para frenar la subida de precios. “Las familias y los jóvenes están siendo expulsados de las ciudades”, ha advertido, en una apelación a la colaboración entre administraciones para responder a una crisis que ha situado en el centro de la preocupación ciudadana.

Toma de posesión del nuevo subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda, en Casa Mediterráneo /

Ese diagnóstico ha conectado con el propio discurso de Pineda, que ha presentado el acceso a la vivienda como “la angustia de no poder emanciparse”. El nuevo subdelegado ha dibujado una intervención muy apoyada en su trayectoria personal. Ha reivindicado su experiencia como médico de familia y como alcalde durante 15 años en Rafal para subrayar una idea de política de proximidad, basada en escuchar y en mantener contacto directo con la realidad de la calle. “He visto que la política no es un despacho, es una plaza, un barrio, una conversación”, ha afirmado.

Con ese punto de partida, Pineda ha promoetido una Subdelegación “abierta” y “comprometida” con los municipios y con los distintos actores sociales, desde alcaldes hasta sindicatos, empresarios o colectivos. Su propósito, ha señalado, es que la institución funcione como una verdadera estructura de servicio público capaz de hacer llegar las políticas del Estado a cada rincón de la provincia.

He visto que la política no es un despacho, es una plaza, un barrio, una conversación Manuel Pineda — Subdelegado del Gobierno en Alicante

Junto a la vivienda, el nuevo subdelegado ha situado el agua entre los grandes desafíos presentes y futuros de Alicante. En uno de los pasajes más significativos de su discurso, ha defendido el trasvase Tajo-Segura como “irrenunciable” y lo vinculó al peso de la agricultura alicantina, en especial en la Vega Baja. También mencionó el Júcar-Vinalopó y reclamó soluciones estables y diálogo entre administraciones para garantizar la seguridad hídrica de la provincia.

Pineda ha repasado además otros ejes con los que ha querido proyectar una visión amplia de Alicante, desde el turismo y la industria tradicional hasta la innovación, la digitalización, la memoria democrática o la protección social. Todo ello en un discurso de perfil institucional, pero con un claro anclaje provincial. “Alicante merece instituciones fuertes, transparentes y humanas”, ha defendido en el cierre.

Bernabé ha finalizado el acto con un reconocimiento expreso a Nieves por su trabajo al frente de la Subdelegación en los dos últimos años y ha descrito a Pineda como un perfil idóneo para esta nueva etapa por su combinación de experiencia política, conocimiento municipal y vocación de servicio. La toma de posesión, sin embargo, dejó también ha dejado la lectura de que el Gobierno ha querido convertir el relevo en Alicante en una reivindicación política de su agenda en la provincia.