Alicante volvió a liderar en 2025 el número de quejas por habitante ante el Síndic de Greuges

Un año más, la provincia de Alicante vuelve a ser la que más quejas emite al Síndic de Greuges. Así lo ha calculado el defensor autonómico, que este martes ha entregado su informe de 2025 a las Cortes Valencianas y lo ha presentado ante los medios de comunicación. En total, desde la provincia se han emitido 2.154 quejas en un territorio que cuenta con 2.033.566 habitantes.

Esta cifra convierte a la provincia de Alicante en la que más quejas registra por habitante, 105,92 por cada 100.000, datos que superan los de las otras dos provincias y la media de la Comunidad, que es de 89,62 quejas por cada 100.000 habitantes. Estos datos son similares a los del año anterior, cuando en Alicante se presentaron 2.043 quejas, que dio como resultado 102,6 por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la Comunidad Valenciana fue de 88,7.

En 2025, en números redondos, en la provincia de Alicante se registraron 111 quejas más que el año anterior, mientras que en el conjunto de la Comunidad el aumento ha sido de 146. Alicante, por tanto, ha liderado este aumento si se tiene en cuenta que en la provincia de Valencia se han presentado 78 quejas más y que en la de Castellón ha habido un descenso de 11 quejas.

Deterioro institucional

Más allá de los datos territorializados, el Síndic de Greuges, Ángel Luna, ha hecho una valoración general sobre el último informe de 2025 y, sobre todo, ha expresado una preocupación respecto a la relación de la institución que lidera con las Cortes Valencianas. Luna, que concluye el periodo ordinario de su mandato en diciembre de este año, ha lamentado la “pérdida de presencia” del Síndic en sede parlamentaria. Desde que asumió el cargo en 2019, el diálogo ofrecido por el defensor autonómico para fortalecer la defensa de los derechos “nunca obtuvo respuesta”. Cabe recordar que el Síndic es la institución que se dedica a recoger quejas de ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos, que son estudiadas por el órgano para llevar a cabo recomendaciones a la administración que conduzcan a una solución.

El Síndic de Greuges, Ángel Luna, presenta el informe de 2025 ante los medios. / INFORMACIÓN

En este sentido, según Luna, la falta de interlocución y pérdida de presencia en sede parlamentaria “reducen la visibilidad y el papel del Síndic como defensor de los derechos y las libertades de la ciudadanía valenciana”. Así, Luna ha recordado que no fue llamado desde las Cortes para informar sobre las quejas y preocupaciones de la ciudadanía recogidas en el informe de 2024, lo que “demuestra una evidente falta de interés institucional de las Cortes para conocer los problemas que los habitantes de la Comunidad trasladaron al defensor”. Según Luna, “cerrar la puerta a la presencia del Síndic en las Cortes supone desairar a los ciudadanos”.

No sólo esta distancia afecta al Síndic, ya que también ha señalado “la aprobación de reformas” en este sentido, con cambios que abren la puerta a intervenir los presupuestos de las instituciones estatutarias, poniendo así “en cuestión el marco de garantías previsto en el Estatuto para estos organismos”. Como ejemplo de esta práctica, en el informe de 2025 se cita el episodio que el año pasado afectó a la Acadèmia Valenciana de la Llengua, cuyo presupuesto fue reducido “hasta comprometer su funcionamiento y anular en la práctica su autonomía orgánica y presupuestaria”. Una decisión que, según el Síndic, “vulnera el equilibrio institucional previsto en el Estatut, que exige mayorías reforzadas para proteger la autonomía de los organismos que garantizan derechos y libertades”.

En este aspecto, Luna se refiere también al nuevo Reglamento de las Cortes, que “no se acomoda a lo dispuesto por la Ley del Síndic sobre la exposición de contenidos del informe anual”. Desde la institución recuerdan que la ley distingue entre la presentación formal del informe, que es lo que se ha llevado a cabo este martes; y su exposición pública, “que es lo que garantiza que el pleno de la cámara conozca de forma directa los problemas que la ciudadanía traslada al Síndic”. El nuevo reglamento suprime esta comparecencia ante el pleno y la traslada a la comisión, lo que “supondría una evidente reducción del papel institucional del Síndic”.

Actividad

Pese a este “deterioro”, el Síndic ha experimentado un incremento “muy significativo” de su actividad, con más de 28.100 actuaciones entre consultas y quejas. Las 23.137 consultas del año pasado suponen un aumento del 25 % respecto a 2024. También se tramitaron 5.006 quejas, un 5 % más que en 2024, y se iniciaron 12 investigaciones de oficio, tres de ellas para supervisar actuaciones de las administraciones públicas posteriores a la dana de 2024.

Respecto a este episodio, el de la dana, el Síndic señala la “nula colaboración entre el Gobierno central y el Consell en la reconstrucción”, sin que haya existido “una mínima interlocución en clave colaborativa”, en palabras de Luna. El propio Síndic instó, conjuntamente con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, a poner en marcha una Comisión Mixta de reconstrucció, que se creó este 4 de febrero. El Síndic, además, ha presentado un "informe especial dana" junto al informe general de 2025.

Servicios sociales, vivienda y otras preocupaciones

A su vez, el defensor autonómico lamenta que, como en años anteriores, el área de Servicios Sociales, antes en manos de Susana Camarero y desde diciembre liderada por la consellera Elena Albalat, fue la que más quejas recibió, la mayoría relacionadas con el reconocimiento y las ayudas a la dependencia, así como con las demoras en la valoración de la discapacidad. En total, 1.900 quejas tienen relación con este departamento, más del 30 % de las que se han tramitado ante el Síndic, que ya advirtió hace años de los problemas con el área, desde donde “no se ha hecho nada relevante para simplificar los procedimientos que están atascando los servicios sociales de forma irresoluble”.

También persisten las quejas relacionadas con la transparencia, que han pasado de 413 a 412 en un año, y ante lo que Luna recuerda que “sin transparencia no puede haber buena administración”. Por último, también se menciona el problema de la vivienda como un fenómeno “creciente”, y el Síndic hace referencia en su informe anual a la “desagradable sorpresa que supuso advertir que la Ley de Presupuestos de la Generalitat, correspondiente a 2025, eliminó el procedimiento para conceder ayudas ante la inexistencia de viviendas disponibles para adjudicar”.