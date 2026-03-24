Domènec Ruiz Devesa, reelegido por aclamación presidente de la Unión de los Federalistas Europeos en el Congreso de Barcelona

El exeurodiputado valenciano y alicantino Domènec Ruiz Devesa ha sido reelegido por aclamación como presidente de la Unión de los Federalistas Europeos (UEF) en el XXIX Congreso celebrado en Barcelona los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026, co-organizado con UEF España y Federalistes d´Esquerres.

La reelección se produce en un momento especialmente simbólico, ya que este año se conmemora el 80 aniversario de la organización, fundada en 1946 para promover la unidad política de Europa. Ruiz Devesa es el primer español —y primer valenciano— en presidir la UEF en toda su historia.

Un congreso con fuerte respaldo institucional y europeo

La sesión inaugural del Congreso contó con la participación de destacadas personalidades del ámbito político europeo, nacional y local. Entre ellas, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ex Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell; el vicepresidente del Parlamento Europeo, Javi López; el ex presidente del Parlamento Europeo, Enrique Barón Crespo; el ex primer ministro belga y destacado federalista europeo, Guy Verhofstadt; la presidenta del Grupo Spinelli del Parlamento Europeo, Gabriele Bischoff; y la presidenta de Federalistes d’Esquerres, Mireia Esteva.

Una agenda federal para una Europa en transformación

El Congreso ha adoptado una serie de orientaciones políticas destinadas a avanzar hacia una Unión Europea más integrada, democrática y eficaz. Entre las principales conclusiones figura la necesidad de superar la regla de la unanimidad en ámbitos clave como la política exterior, la defensa y la fiscalidad, así como el impulso de una unión de la defensa creíble y operativa.

Asimismo, se apuesta por el desarrollo de una capacidad fiscal común, incluyendo instrumentos como los eurobonos, y por avanzar hacia una mayor integración mediante cooperaciones reforzadas con una membresía coherente, evitando una fragmentación en múltiples formatos.

El Congreso también ha reiterado la importancia de dar continuidad a la propuesta del Parlamento Europeo para la reforma de los Tratados y de reforzar el papel de la ciudadanía en la construcción de una Europa más unida.

Un mandato para avanzar hacia la unión política

Tras su reelección, Ruiz Devesa ha subrayado que “Europa se encuentra en un momento en el que debe dar un salto cualitativo hacia la unión política para garantizar su seguridad, prosperidad y relevancia global”.

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El presidente de la UEF ha defendido que el federalismo europeo “ya no es una opción, sino una necesidad práctica”, y ha apelado a las instituciones europeas, y sobre todo a los gobiernos, a actuar con ambición.