Leire Pajín plantea en la Eurocámara reforzar la protección civil de la UE con más presupuesto y prevención

La eurodiputada benidormense Leire Pajín ha presentado ante las comisiones de Medio Ambiente y de Salud Pública del Parlamento Europeo su propuesta para un nuevo reglamento del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, con la que plantea reforzar la capacidad de respuesta comunitaria ante emergencias y ampliar el foco hacia la prevención, la anticipación y la recuperación posterior.

Pajín, coponente del informe en nombre de la Eurocámara, considera “ineludible” reforzar este mecanismo en línea con la Estrategia de Preparación de la UE y defiende para ello una dotación de 10,6 mil millones de euros dentro del próximo Marco Financiero 2028-2034.

En su intervención, la eurodiputada subraya la necesidad de adaptar la respuesta europea al aumento de los riesgos climáticos y sanitarios, con un sistema que no se limite a actuar cuando ya se ha producido la catástrofe. En esa línea, defende un modelo más amplio, alineado con estándares internacionales, que incorpore la prevención, la capacidad de anticipación y la recuperación tras los desastres.

Es ineludible reforzar este mecanismo frente a la emergencia climática y sanitaria Leire Pajín — Eurodiputado

La propuesta también insiste en fomentar una “cultura de la preparación” que implique al conjunto de la sociedad, con el objetivo de que la población conozca mejor los riesgos y sepa cómo actuar en cada situación. Ese planteamiento incluye además una atención específica a los colectivos más vulnerables y una mayor coordinación con las autoridades locales y regionales.

Entre las medidas destacadas por Pajín figura la incorporación de un nuevo artículo para reforzar la comunicación fiable en situaciones de desastre y combatir la desinformación, así como el impulso de los sistemas de alerta temprana, del Centro Europeo de Coordinación de Respuesta y de la coordinación entre los distintos mecanismos de crisis ya existentes en la UE.

La eurodiputada también pone el acento en la preparación ante emergencias sanitarias y en la necesidad de incorporar las lecciones extraídas de episodios recientes como la pandemia, los incendios de Castilla y León o la dana de Valencia. Junto a ello, defende una atención especial a las víctimas y una mirada de salud global para afrontar los riesgos emergentes.