La Diputación de Alicante activa su plan de ayuda a los municipios para gasto con 8,8 millones tras rechazar en el pleno de este mes adelantarlo

La Diputación de Alicante ha presentado este miércoles una nueva edición del Plan +Cerca, el programa extraordinario de ayudas para gasto corriente de los ayuntamientos, dotado con 8,8 millones de euros, después de haber rechazado hace apenas unas semanas en pleno las peticiones de la oposición para activar con urgencia una primera fase. El anuncio del equipo de gobierno del PP reabre así un debate político que ya había aflorado este mes sobre la tardanza del +Cerca y sobre el margen real de la institución para movilizar fondos a favor de los municipios.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha detallado que la propuesta se llevará al pleno del próximo 1 de abril y que la convocatoria llegará a los 141 municipios de la provincia y a las tres entidades locales menores. El destino de los fondos será sufragar gasto corriente municipal y el reparto combinará una cantidad fija de 33.000 euros con otros importes variables en función de la población. La nueva edición incluye además un refuerzo para los municipios de menos de 500 habitantes y para aquellos que hayan perdido más de un 7 % de población en la última década.

Cada ayuntamiento decidirá con total libertad y autonomía el destino de los fondos Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

Según los criterios expuestos por el equipo de gobierno, las localidades de menos de 500 habitantes absorberán el 26 % del presupuesto y las de hasta 1.000 vecinos, el 56 %. El PP presenta este diseño como una forma de priorizar a los municipios más pequeños y a los que sufren riesgo de despoblamiento. Pérez ha defendido además que el programa mantiene la lógica de transferir liquidez a los ayuntamientos para que puedan decidir “con total libertad y autonomía” el destino de esos recursos.

La presentación del plan, sin embargo, llega con un precedente inmediato que la oposición ha puesto ya sobre la mesa. En el pleno de marzo, Compromís planteó una moción para activar con urgencia el +Cerca 2026 con una primera fase dirigida a municipios de menos de 10.000 habitantes mediante incorporación de remanentes. El PSOE apoyó entonces esa iniciativa y elevó el choque al terreno de la gestión y la planificación, mientras el equipo de gobierno replicó por boca de la vicepresidenta Marina Sáez que no había que “forzar tiempos” y que el programa saldría “cuando tenga que hacerlo”. La moción fue rechazada con los votos en contra del PP.

Nos encontramos ante otro ejemplo claro de mala planificación económica del equipo de gobierno Vicente Arques — Portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante

Ese antecedente es precisamente el que han utilizado este miércoles tanto el PSOE como Compromís para responder al anuncio del equipo de gobierno. El portavoz socialista, Vicente Arques, ha criticado que el plan vuelva a apoyarse en remanentes y ha interpretado la propuesta como un nuevo síntoma de “mala planificación económica”. También ha reivindicado como trabajo previo del PSOE la incorporación de ayudas específicas para municipios de menos de 500 habitantes y ha cuestionado el grado de tramitación de la iniciativa al sostener que todavía no habría pasado por comisión. Además, ha denunciado “oscurantismo” y falta de participación de la oposición en su definición.

Compromís, por su parte, ha cargado sobre todo contra la contradicción política del PP. Ximo Perles ha recordado que hace apenas 20 días el gobierno provincial rechazó una moción de su grupo para adelantar el plan y alegó entonces límites para utilizar remanentes. Ahora, según la coalición, presenta precisamente una convocatoria sufragada con esos recursos. Junto a ello, Compromís ha advertido de que, si esta acaba siendo la única fase del +Cerca en 2026, el volumen del programa caería con fuerza respecto a ejercicios anteriores. La formación también cuestiona el reparto por entender que deja en una posición más delicada a muchos municipios de menos de 5.000 habitantes con necesidades importantes y escasa capacidad presupuestaria.

Esto evidencia una absoluta falta de planificación, de estrategia y de credibilidad política Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

El equipo de gobierno enmarca, por su parte, la convocatoria dentro de las limitaciones que, según sostiene, impone el actual marco fiscal. Pérez ha vuelto a reclamar al Gobierno de Pedro Sánchez que libere los remanentes y permita a las administraciones locales usar sus ahorros. El presidente provincial ha aprovechado además para elevar el pulso político con el PSOE al pedir a sus diputados que abandonen el “doble lenguaje” y respalden esa reclamación.

La presentación resuelve al menos una incógnita que la oposición llevaba semanas explotando —la ausencia del +Cerca de 2026 en marzo—, pero no cierra el debate político sobre su gestación, su cuantía ni su reparto. El PP intenta exhibir ahora una respuesta municipalista con fondos para gasto corriente, mientras el PSOE y Compromís sostienen que el programa llega tarde, nace entre contradicciones y queda lejos de las necesidades reales de muchos ayuntamientos. La votación en el pleno del 1 de abril servirá para formalizar una convocatoria que ya ha reabierto, antes incluso de aprobarse, el choque político sobre la planificación económica de la Diputación.