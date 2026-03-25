Morant se "concentra" este fin de semana en la provincia: de la ejecutiva en Alicante al acto sectorial en Alcoy

Diana Morant situará este fin de semana a la provincia de Alicante en el centro de la agenda del PSPV. La dirección socialista celebrará este viernes en la capital alicantina la reunión de su comisión ejecutiva nacional y enlazará al día siguiente con un nuevo encuentro sectorial en Alcoy, dentro de la ronda temática con la que el partido viene desplegando actos por distintos puntos de la Comunidad Valenciana.

La cita del viernes está convocada a las 18 horas en la sede provincial del PSPV en Alicante y tendrá como punto principal del orden del día el informe político de la secretaria general. La convocatoria incluye además la cobertura de vacantes en la ejecutiva, la reunión de la Global Progressive Mobilisation prevista en Barcelona en abril y la conferencia política que el partido mantiene prevista para mayo en Alicante.

Más allá del carácter orgánico de la reunión, la decisión de celebrar la ejecutiva en Alicante intenta reforzar el mensaje que Morant y su dirección tratan de marcar en la provincia, aunque por ahora con más palabras que hechos. Por el momento, en el haber, el partido ya celebró en Alicante su comité nacional, una imagen que la dirección utilizó entonces para escenificar una nueva fase política tras asumir que no habría adelanto electoral.

Contexto político

Fuentes del partido explican que la dirección llevaba tiempo con la idea de celebrar una ejecutiva en Alicante y sitúan detrás de esa decisión el contexto político abierto en la ciudad y en la provincia. En ese marco, el PSPV pone el foco en cuestiones como el escándalo de la vivienda protegida de Les Naus, el caso de Carlos Baño y la gestión del PP en Benidorm, con el pago de más de 350 millones por la sentencia de Serra Gelada. Esos elementos forman parte de la lectura política con la que los socialistas justifican el movimiento, aunque la reunión del viernes tenga formalmente el carácter de una ejecutiva ordinaria.

La reunión acabó encajándose en Alicante después de que, en las conversaciones previas dentro del partido, surgieran problemas de agenda para mantenerla el jueves en València, que era la opción que se había barajado inicialmente, como es la norma en estos encuentros de la dirección. Varios dirigentes trasladaron que ese día les coincidía con plenos y obligaciones en sus ayuntamientos, lo que dificultaba la asistencia a la cita. A partir de ahí, la dirección optó por moverla al viernes y aprovechar además que al día siguiente el PSPV tenía ya programado en Alcoy un nuevo encuentro sectorial. El ajuste permitió así concentrar en la provincia dos citas consecutivas del partido en apenas 24 horas.

El segundo movimiento llegará el sábado con una nueva jornada en Alcoy, centrada en industria, empleo, formación y sectores productivos. La parada alcoyana se suma a una secuencia de actos que ya ha tenido otras estaciones recientes en la provincia. Alicante acogió el primer encuentro sobre vivienda, Torrevieja sirvió para abordar la sanidad pública y Elche fue sede de una cita centrada en educación. Alcoy aparece así como una nueva pieza de esa ruta temática con la que Morant trata de dar contenido político y territorial a la construcción de su alternativa para 2027.

Presencia

Ante la escasa presencia de la provincia en la agenda de Morant, con críticas por ahora soterradas de socialistas alicantinos sobre todo ante las oportunidades que está ofreciendo la actualidad para hacer oposición frente al PP, la combinación de estos actos consecutivos permite al PSPV proyectar, al menos durante dos días seguidos, una imagen de "estar" en una provincia en la que los socialistas quieren reforzar perfil político, discurso y estructura. Alicante no solo es una plaza relevante por peso electoral. También concentra algunos de los frentes que la oposición socialista trata de explotar, con más o menos intensidad, frente al PP, desde la vivienda protegida hasta la gestión de la Diputación o el debate sobre inversiones y equilibrio territorial.

Tras el comité nacional celebrado en noviembre en Alicante y esta ejecutiva del viernes, el partido sigue situando en su calendario la conferencia política prevista para mayo, también en la capital, aunque esa cita se mantiene todavía pendiente de ajuste definitivo. La dirección socialista busca así encadenar distintos formatos —órgánicos, sectoriales y programáticos— para sostener una presencia continuada fuera de València y reforzar la figura de Morant en una de las provincias clave de la Comunidad.