El PP evita la comparecencia de Toni Pérez pero acaba aceptando una comisión de investigación por el caso Baño en la Diputación de Alicante

La Diputación de Alicante ha resuelto este miércoles su pleno extraordinario sobre el caso Carlos Baño con un doble movimiento político: el PP ha impedido la comparecencia del presidente, Toni Pérez, pero ha terminado aceptando la creación de una comisión de investigación que días antes rechazaba. Todo ello en una sesión exprés de apenas media hora, con Baño como nombre dominante del debate y Vox en un papel casi mudo.

El primer punto del orden del día, la comparecencia de Toni Pérez para dar explicaciones sobre la gestión del bono comercio en 2022, 2023 y 2024, ha quedado rechazado con 16 votos en contra del PP, 12 a favor del PSOE (faltaba la diputada socialista Pilar Díaz) y dos abstenciones de Vox y Compromís. El segundo, la creación de una comisión de investigación, ha salido adelante con 30 votos a favor, es decir, con unanimidad de los presentes. El presidente no se ha sometido al debate en primera persona, pero la mayoría popular ha asumido finalmente abrir una vía de investigación política sobre un asunto que ha golpeado ya de lleno a la institución provincial.

El dinero se dio a los ayuntamientos, que gestionaban y fiscalizaban esas cantidades Ana Serna — Vicepresidenta primera de la Diputación de Alicante (PP)

El portavoz socialista, Vicente Arques, ha situado el foco desde el arranque en la causa judicial abierta por la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión del bono comercio en 2022 y 2023. Arques ha repasado la cronología que, a juicio del PSOE, convierte el caso en algo más que una mera controversia administrativa: la aprobación de las bases en mayo de 2022, la elección de Baño como presidente de la Cámara de Comercio en junio y la constitución semanas después de Nexo Retail Alicante SL, la mercantil vinculada al propio Baño. El dirigente socialista ha sostenido además que esa sociedad registró beneficios extraordinarios en sus primeros ejercicios y ha vinculado el caso con la relación estrecha entre la Cámara y la Diputación a través de subvenciones públicas.

Compromís, por boca de Ximo Perles, ha compartido la necesidad de investigar, pero ha querido ensanchar el foco más allá del bono comercio. El portavoz valencianista ha subrayado que la Cámara de Comercio no es una patronal privada, sino una corporación de derecho público, y ha apuntado a cuestiones como la gerencia, la externalización de servicios, la justificación de subvenciones o el caso de Alicante Gastronómica. Perles ha insistido en que el dinero de la Diputación ha terminado beneficiando a Facpyme y ha defendido que la comisión no debería limitarse al episodio concreto bajo investigación judicial, sino mirar también el funcionamiento de la Cámara y su relación con los fondos públicos.

Han puesto a la Diputación en el centro de la investigación de la UDEF y Antifraude Raúl Ruiz — Diputado provincial del PSOE

El tono más duro lo ha puesto el socialista Raúl Ruiz, que ha dibujado el sistema como un “circuito opaco” de dinero público y ha acusado al PP de haber diseñado mal el mecanismo, canalizado la gestión sin concurrencia y convertido a los ayuntamientos en administraciones cautivas. También ha cuestionado la elevada rentabilidad de la mercantil vinculada al caso y ha cargado contra la relación política entre Baño, la Cámara y la Diputación.

La réplica del PP ha corrido a cargo de la vicepresidenta primera, Ana Serna, que ha rechazado de plano el marco de la oposición y ha defendido que la Diputación actuó para movilizar recursos en plena crisis derivada de la covid. A su juicio, la institución aprobó unas bases, transfirió el dinero a los ayuntamientos y fueron los municipios quienes gestionaron y fiscalizaron esas ayudas. Serna ha recordado incluso que hubo consistorios que no trabajaron con Facpyme. También ha afirmado que no procedía la comparecencia de Toni Pérez porque, en todo caso, el área tenía un diputado responsable y no el presidente.

Este asunto ya está en manos de la Justicia y la Diputación tiene que colaborar Gema Alemán — Portavoz de Vox en la Diputación de Alicante

El PP ha tumbado que Toni Pérez diera explicaciones en primera persona, pero al mismo tiempo ha aceptado abrir la comisión. Serna ha justificado ese movimiento apelando a la transparencia y asegurando que la comisión se va a crear porque el equipo de gobierno no tiene “nada que esconder”. El giro tiene relevancia política porque contrasta con la posición defendida el pasado 16 de marzo por el diputado popular Carlos Pastor, quien sostuvo entonces que el proceder de la Diputación había sido “totalmente transparente y ajustado a la legalidad” y que carecía de sentido impulsar una comisión de investigación sobre una cuestión que, según dijo, escapaba a las competencias de la institución.

Nueve días después, la mayoría del PP ha pasado de esa negativa a votar a favor de la comisión. Toni Pérez no ha comparecido, el pleno se ha ventilado en media hora y la oposición ha conseguido colocar el caso Baño en el centro de la Diputación con una comisión ya encarrilada. El PSOE, de hecho, ha ido más allá al anunciar después del pleno que exigirá que Baño sea apartado de todos los vínculos que pueda mantener con la institución provincial.

La comisión de investigación es necesaria y hay más cosas que merece la pena mirar Ximo Perles — Portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante

La sesión extraordinaria no ha aclarado el fondo del caso, que sigue bajo investigación judicial, pero sí dejó retratada la nueva posición del PP ante un asunto que ya no ha podido seguir despachando solo como un problema ajeno a la Diputación.