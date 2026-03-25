Toni Pérez, sobre la comisión del caso Baño: “Me parece bien, hay que despejar dudas”

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha asumido este miércoles la apertura de la comisión de investigación sobre el caso Carlos Baño con una frase que marca un giro respecto a la línea que había venido sosteniendo el PP en los últimos días: “Me parece muy bien, hay que despejar dudas”. La expresión la ha pronunciado al ser preguntado por la votación unánime que horas antes había aprobado en pleno la creación de esa comisión sobre el bono comercio, después de que la institución y el grupo popular hubieran negado hasta ahora la necesidad de abrir esa vía.

La nueva posición no llega, sin embargo, acompañada de una explicación de fondo sobre el caso. En sus respuestas, Pérez ha evitado entrar de lleno en las cuestiones más comprometidas que sobrevuelan la investigación abierta en torno a Baño, la Cámara de Comercio, Facpyme y la mercantil Nexo Retail Alicante SL. En lugar de eso, ha construido una defensa apoyada en tres ideas: respeto a la Justicia, descarga de responsabilidad sobre los ayuntamientos y recordatorio de que las bases del bono comercio fueron aprobadas en su día por unanimidad, también con el voto del PSOE.

Ese esquema le ha servido para responder a casi todo sin contestar del todo a nada. Sobre la sospecha de que se diseñara una estructura instrumental para beneficiar a Baño, Pérez se ha limitado a insistir en que la Diputación “no tiene nada que decir” sobre la actuación judicial, ha apelado a la presunción de inocencia y ha devuelto la presión al grupo socialista por haber avalado en su momento los procedimientos del bono comercio. Sobre los elevados beneficios atribuidos a la mercantil vinculada al caso, tampoco ha querido entrar.

La Diputación dio dinero y cada ayuntamiento tuvo libertad para gestionarlo Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

Según Pérez, la Diputación aprobó unas bases, repartió el dinero entre los ayuntamientos y ahí acabó su papel. “Cada ayuntamiento tenía libertad para gestionar. La gestión no entraba en el dinero que daba la Diputación”, ha sostenido. Esa idea de fondo ha recorrido todas sus respuestas y es también la principal coartada con la que el equipo de gobierno trata de sacudirse el coste político del caso Baño, pese a que el pleno extraordinario de este miércoles ha vuelto a colocar a la institución en el centro del debate.

El pasado 16 de marzo, el diputado popular Carlos Pastor defendió públicamente que el proceder de la Diputación había sido transparente y ajustado a la legalidad y que carecía de sentido impulsar una comisión de investigación sobre una cuestión que, a su juicio, escapaba a las competencias de la institución. Nueve días después, la Diputación ha aprobado por unanimidad de los presentes esa misma comisión. Pérez niega que haya habido cambio de criterio. “No me consta que hayamos cambiado el parecer”, ha afirmado, antes de sostener que la posición de un grupo político se fija cuando vota en el pleno y no por comentarios o interpretaciones previas.

La explicación no borra el contraste. El PP pasó de rechazar la conveniencia de investigar a avalar la comisión, aunque al mismo tiempo ha tumbado la comparecencia del propio presidente en el pleno extraordinario. Es decir, ha aceptado abrir la investigación política, pero ha evitado que Pérez diera explicaciones en primera persona durante la sesión. Después, ya ante los medios, el presidente ha tratado de rebajar el alcance del giro y de vaciar de contenido la propia comisión al asegurar que no sabe qué se quiere investigar porque la información de la Diputación “es la que es” y porque, según ha defendido, los interventores municipales habrán fiscalizado el modelo, la forma y la gestión de esos fondos.

El posicionamiento de un grupo político se muestra cuando se vota en el pleno Toni Pérez — Presidente de la Diputación de Alicante (PP)

En esa comparecencia posterior ha habido además un tono agrio en varios pasajes. Pérez ha cargado contra “historias, inventos y relatos” y ha sugerido que, si alguien quiere buscar responsabilidades políticas en el diseño del bono comercio, mire también a los socialistas que aprobaron las bases. De fondo, late la estrategia de no discutir el valor político de la comisión recién aprobada, pero sí desplazar cuanto antes el foco hacia la oposición, hacia los municipios y hacia el procedimiento judicial abierto.

Tampoco se ha mojado demasiado sobre el futuro del bono comercio. Ha condicionado su recuperación a que la Diputación pudiera disponer de remanentes y ha aprovechado para cargar de nuevo contra Pedro Sánchez por esa falta de disponibilidad. Y, al ser preguntado por un eventual cambio de criterios en futuras convocatorias, ha vuelto a refugiarse en la misma tesis: si alguien quiere otro modelo, que lo plantee, pero hasta ahora —ha recordado— todos habían votado a favor del sistema impulsado por la institución.

Pérez ya no puede limitarse a decir que el caso Baño no afecta a la Diputación, porque la propia institución ha terminado avalando una comisión de investigación sobre el bono comercio. Pero tampoco ha optado por dar una explicación política de fondo. Entre la asunción formal de que “hay que despejar dudas” y el intento constante de desviar el foco hacia otros, el presidente provincial mantiene una posición defensiva en un asunto que sigue golpeando a la Diputación y que continúa teniendo a Baño como figura central del caso.