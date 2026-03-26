Los partidos pisan la calle en Alicante con la vista en las elecciones: Compromís se suma a la derecha con un PSOE todavía invisible

La renovación del Plan General de la ciudad de Alicante, del que en este mes de marzo se han celebrado ya dos mesas técnicas, ha animado a Compromís a salir a la calle para tomar el pulso a la ciudadanía y recoger propuestas. Así ocurrió este pasado sábado, con una parada habilitada en la avenida de la Condomina para informar a los vecinos y escuchar sus inquietudes.

En concreto, los valencianistas han lamentado el retraso en la renovación de dicho Plan General y consideran que el escándalo en las adjudicaciones de viviendas protegidas, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, “ha agravado todavía más el proceso”. Este sábado, Compromís salió por segunda vez a la calle para seguir tratando este tema con los habitantes de la ciudad. La anterior fue el 22 de febrero en plaza Manila, en el barrio del Pla.

No es la única formación que ha optado por el contacto directo para intentar ganar presencia. Quien más lo está haciendo en los últimos meses es Vox, que cada semana anuncia “mesas informativas” en diversas localidades de la provincia, una estrategia que siguen en todo el país. La próxima se habilitará el sábado en la plaza 25 de Mayo, en el Mercado Central.

Acto de Vox en Playa de San Juan a principios de marzo. / INFORMACIÓN

Los ultras han salido a la calle los últimos fines de semana de manera prácticamente ininterrumpida. Lo hicieron el día 14 en la avenida Maestro José Garberí, en Playa de San Juan; el 7 de marzo en el Puente Rojo y el 28 de febrero en el mercadillo de Benalúa. El pasado fin de semana, el viernes, reunieron a sus juventudes en la sede del partido.

Por su cuenta, el PP ha frenado esta dinámica desde que saliera a la luz el caso de las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus, tras actos en las calles pese a estar al frente del gobierno municipal. Su última “jornada de convivencia” para atender a los vecinos fue el 22 de noviembre en la plaza de San Blas.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en un acto de su partido en San Blas en noviembre. / INFORMACIÓN

Otro de los grupos con representación municipal, Esquerra Unida-Podemos, acostumbra a celebrar actos a través de EU, dado que los morados encuentran actualmente paralizados en la ciudad de Alicante, en manos de una gestora. La formación que lidera Manolo Copé en el consistorio no a pie de calle, pero si convocando a simpatizantes y a la ciudadanía en general a presentaciones de libros o de conferencias en jornadas de puertas abiertas.

A día de hoy, el partido con menos movimiento en las calles es el PSOE. El principal grupo de la oposición, invisible de puertas afuera, está en manos de una gestora desde mayo del año pasado, cuando el secretario local, Miguel Millana, se vio forzado a dimitir para arrebatar al exsenador Ángel Franco el control de la ejecutiva, que llevaba ejerciendo a la sombra desde hace tres décadas. En sus redes, de hecho, no hay noticia de actos públicos.