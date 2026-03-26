El debate de las viviendas protegidas de Alicante se enreda en las Cortes con el "y tú más"

Sin soluciones sobre la mesa y sin reconocer errores. La segunda sesión del pleno de las Cortes Valencianas, celebrado este jueves con las votaciones de los puntos defendidos en la jornada anterior y con preguntas parlamentarias, ha vuelto a sacar a relucir la distancia existente entre los partidos a la hora de analizar las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus de Alicante.

El caso, que fue destapado por INFORMACIÓN a finales de enero, no ha desaparecido desde entonces de la agenda política. Y si el miércoles se constató que Vox ha abandonado definitivamente su posición inicial de señalamiento al PP para aliarse de manera decidida con el partido del Consell, la sesión del jueves ha servido para que la izquierda sea contestada con acusaciones de haber protagonizado polémicas de más gravedad, según el PP, que no admite errores ni propone soluciones. Excepto una: la de haber llevado a la justicia al “funcionario del Botànic”, en palabras de Susana Camarero. El trabajador público validó datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la promoción de Les Naus.

Los únicos escándalos que salen son los del PSOE Juanfran Pérez Llorca — Presidente de la Generalitat

Esta distinción, “funcionario del Botànic”, sirve para resumir la sesión plenaria de las Cortes. El trabajador apartado por la Generalitat facilitó la adjudicación de un inmueble a su pareja, que es arquitecta del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante. Un dato que Camarero ha omitido y que es relevante, más aún si se tiene en cuenta que la concejala de este área, Rocío Gómez, dimitió un día después de que se hiciera público que ella misma también había sido beneficiaria de uno de los hogares de la promoción.

José Muñoz, síndic del PSPV, durante su intervención. / José Cuéllar / Cortes

Y así, entre acusaciones y verdades a medias, ha transcurrido un pleno marcado por las palabras contra el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, después de que su mujer, funcionaria, haya sido trasladada del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia. Un caso que para la derecha obedece a cumplir con los derechos de una trabajadora pública y que para la oposición es un ejemplo claro de nepotismo, y en el que Camarero se ha convertido en la protagonista inesperada del debate cuando ha acusado al PSPV y a Compromís de "consentir que el Gobierno esté lleno de prostitutas".

Volviendo al residencial de Les Naus, el primero en atacar ha sido el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha enumerado los “escándalos” que afectan al partido del Consell desde la llegada de Llorca. Entre estos están, según el portavoz socialista, las viviendas protegidas de Alicante y la detención durante unas horas del presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Baño, en el marco de una investigación por posible fraude en subvenciones relacionado con la Diputación de Alicante cuando esta la presidía Carlos Mazón en el anterior mandato.

“Solo viven del relato, de la manipulación y de la mentira, y ahí no me van a encontrar”, ha replicado Llorca, que ha asegurado, a su vez, que “los únicos escándalos que salen son” los del PSOE, citando a Rebeca Torró y a Pilar Bernabé por “esconder los abusos que habían denunciado sus compañeras de partido”.

Mazón debe estar tomando el sol Joan Baldoví — Síndic de Compromís

En ese punto Muñoz sacaba el caso del alcalde de Jérica, en Castellón, imputado por presunta agresión sexual a dos menores, a lo que Llorca ha respondido con una lista de cuatro folios “con parejas de cargos socialistas y de Compromís que entraron a trabajar en la administración cuando estaban en el gobierno” autonómico. De manera colateral el PSPV ha señalado a José Ramón González de Zárate, diputado del PP que en las Cortes se refirió a Diana Morant como “el caniche de Gandia” y a Pilar Bernabé como “ratonera de Paiporta” el pasado mes de marzo. “Estás tú para reirte”, le señalaba Muñoz en uno de los momentos más broncos de la sesión.

Preguntas directas

En la primera parte del pleno las alusiones a los escándalos de Alicante han sido colaterales, ya que el relato se ha centrado en la mujer del presidente Llorca. Posteriormente, el diputado socialista José Díaz ha preguntado al presidente si “piensa adoptar alguna medida contra Carlos Baño y Mazón”, por el asunto de la Cámara de Comercio, recordando que en aquel momento el actual jefe del Consell era coordinador provincial del PP.

A la pregunta ha respondido Miguel Barrachina, portavoz del Consell, contraatacando con “hermanos reales” y señalando, de esta manera, a Francis Puig y a David Sánchez, parientes del expresidente de la Generalitat y del presidente del Gobierno, inmersos en causas judiciales por presunta corrupción. El nombre de la mujer de Pedro Sánchez también se ha colado en la lista de reproches.

Joan Baldoví, síndic de Compromís, durante su intervención. / José Cuéllar / Cortes

Joan Baldoví, síndic de Compromís, se ha apuntado a la controversia criticando la “protección a su amiguito ausente”, en referencia a Mazón, que este jueves no ha pisado las Cortes. “Debe estar tomando el sol”, ha ironizado, a la vez que ha recordado el estatus de expresidente con el que el alicantino cuenta y a través del que dispone actualmente de un piso, de un asesor y de un chófer. Llorca respondía con otro caso que afecta a Compromís: el de Mónica Oltra.

Por supuesto que no esperamos nada de esta comisión José Díaz — Diputado del PSPV

Y cuando el socialista José Díaz volvía a la carga para preguntar a Susana Camarero, consellera de Vivienda, por las palabras del presidente, que afirmó que las comisiones de investigación “sirven para poco”, la también vicepresidenta le acusaba de “manipular las declaraciones del presidente”. Fiel a la inercia de la sesión, Camarero ponía sobre la mesa a “la banda del Peugeot” y las comisiones de investigación que la izquierda, en la época del Botànic, se negó a activar haciendo uso de su mayoría parlamentaria.

Era la respuesta al pronóstico planteado por Díaz, que exponía el “espóiler” sobre la comisión de investigación de Les Naus, que arrancó el 5 de marzo y de la que no se sabe cuando se celebrará la segunda sesión para que se apruebe el plan de trabajo. Un plan que previsiblemente pactarán el PP y Vox. “Por supuesto que no esperamos nada de esta comisión”, decía, antes de reprochar que el Consell "se niegue a recuperar” los polémicos pisos adjudicados. “Esta comisión no es para investigar, es para tapar”, ha concluido.

Hasta ahora, las Cortes se han convertido en un escaparate de reproches mutuos en relación con el caso de Les Naus, que no parece que vaya a encontrar en la cámara un escenario propicio para averiguar qué pasó y cómo evitar que algo así vuelva a ocurrir.