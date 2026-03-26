Franco intenta articular una mayoría en Alicante para presionar a Morant y acabar ya con la gestora del PSOE

Inasequible al desaliento. Ángel Franco vuelve a mover ficha en el PSOE de Alicante. El histórico dirigente, cuya influencia orgánica ha marcado durante décadas la vida interna de la agrupación local, trata ahora de articular una mayoría con la que presionar a la secretaria general del PSPV, Diana Morant, para que ponga fin a la gestora, impulsada por la también ministra para apartarle del control de la agrupación, y permita nombrar ya un nuevo secretario local antes de las elecciones municipales, de mayo de 2027.

En el movimiento, Franco ha colocado a Quico Fenollar como "coordinador de la mayoría", como así se autodenomina, con la misión de sondear a las distintas familias del partido y explorar un acuerdo amplio que pueda presentarse ante València como salida a la provisionalidad de la gestora.

La operación llega a poco más de un año de las elecciones municipales y en un momento en que, en sectores del partido ahora alejados del poder, empieza a pesar la necesidad de ordenar nuevos liderazgos antes de abordar la futura candidatura y la confección de la lista. Pero el movimiento se topa de frente con la posición del PSPV, que desmiente categóricamente que haya ofrecido esa vía y sostiene que la gestora seguirá vigente durante un largo periodo, incluso más allá de las elecciones de 2027.

Según la tesis que defienden Fenollar y sectores próximos a Alejandro Soler, si en Alicante se alcanzara un acuerdo suficiente entre familias para nombrar a un secretario local de consenso, la dirección de Morant podría facilitar una asamblea que pusiera fin a la gestora que está a punto de cumplir un año.

Desde el PSPV lo niegan de plano. También fuentes próximas a la gestora, que aseguran que “no va a haber asamblea” antes de las elecciones y enmarcan la dirección provisional en una lógica de más largo recorrido, incompatible con una solución exprés pactada desde la agrupación local.

Dimisión forzada

La gestora se activó tras la dimisión forzada del anterior secretario general local, Miguel Millana, con el eldense José Antonio Amat al frente. Su creación fue un movimiento político para laminar el poder que Franco había mantenido en la agrupación desde la sombra durante décadas y cortar una dinámica interna enquistada, aunque poco antes Morant lo incluyó en su dirección.

Fenollar no oculta del todo el objetivo. En declaraciones a este diario, así como en conversaciones con militantes socialistas, se presenta como “coordinador de la mayoría” y admite que está hablando con todas las familias para comprobar si existe margen para “agilizar la llegada a una asamblea”.

Fenollar fue además uno de los nombres que se postuló para ocupar la Subdelegación del Gobierno en Alicante tras la salida de Juan Antonio Nieves, igual que hizo Araceli Poblador, en un episodio que volvió a evidenciar el movimiento de distintas piezas internas en el socialismo alicantino, también con vistas a las municipales de 2027. El propio Fenollar reconoce al mismo tiempo que esa unanimidad hoy no existe.

Ahí empiezan las grietas del supuesto bloque mayoritario. María José Adsuar confirma en el sector de Soler que desde finales del año pasado vienen trasladando a la gestora y a dirigentes del PSPV que la situación provisional se alarga demasiado y defiende que la agrupación necesita “clarificar liderazgos” antes de que la campaña electoral se eche encima. También asegura que se han explorado conversaciones con distintos grupos, incluidos los de Franco, Fonseca o Berruti, para tratar de llegar a un entendimiento. Sin embargo, otras voces rebajan mucho el alcance de la operación.

Vender un proyecto

Desde el sector de Eva Montesinos se interpreta el movimiento como un intento de Franco de “erigirse en la mayoría” y de vender un proyecto de unidad a València antes de las municipales, algo que, consideran, no saldrá adelante porque no todas las familias están de acuerdo y porque hay sectores que siguen respaldando la gestora.

En una línea parecida, otras voces próximas enfrían por completo la tesis del bloque emergente al considerar que esas mayorías “son caducas” y que el intento responde a la vieja voluntad de Franco de seguir controlando lo que ya no controla.

Más expresivo aún es Fonseca, que se distancia de la batalla orgánica y la considera casi una distracción. Aunque dice entender que haya quienes estén preocupados por activar una asamblea, deja claro que al sector que representa le ocupa poco esa pelea y que su prioridad está en asuntos como el agua, la vivienda, la movilidad o los escándalos que golpean al PP en Alicante. Incluso llega a calificar de “amoral” abrir ahora una batalla interna por las mayorías mientras la ciudad ofrece al PSOE frentes de oposición más prioritarios.

La maniobra, por tanto, podría existir con las cuentas actuales, pero no una próxima al consenso para intentar convencer a Morant de acabar con la dirección provisional a apenas un año de las elecciones. Con todo, la respuesta de la dirección autonómica sigue siendo la misma: la gestora no se toca.