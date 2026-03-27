La Generalitat siguen sin concretar posibles medidas de choque para paliar los efectos de la guerra de Irán
Los empresarios y la oposición han pedido que se adopten iniciativas las consecuencias del conflicto en Oriente, y desde el Consell se han emplazado a una reunión que tendrá lugar el lunes con los sectores más afectados
El Consell sigue sin tener un plan de choque para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Irán. Este viernes, tras el pleno que el ejecutivo autonómico ha celebrado en San Vicente del Raspeig, el conseller de Presidencia, José Luis Díez, no ha anunciado en la rueda de prensa posterior ante los medios ninguna medida para paliar los efectos del conflicto, que ya se hacen notar en diversos sectores de la economía y en bienes de consumo frecuente como los carburantes.
A la pregunta de si se han estudiado iniciativas de este tipo, Díez ha adelantado que el próximo lunes tendrá lugar la “celebración extraordinaria” del Observatorio de Industria y de los Sectores Económicos Valencianos, un órgano con el que la institución autonómica se coordina con el ámbito económico para acordar actuaciones.
La intención, según ha afirmado el vicepresidente segundo, será “analizar con los distintos sectores que forman parte del Observatorio el impacto real que está teniendo según el tipo de sectores”. Díez ha matizado que los ámbitos más afectados son el energético y el logístico, “lo cual deriva, a su vez, en una afección a múltiples sectores”. Según ha concluido, “en función del mapa de afecciones está previsto adoptar una serie de medidas dentro de las competencias de la Generalitat para, en la medida de lo posible, poder contribuir a paliar esos efectos”.
Retraso
La Generalitat aún no ha reaccionado pese a las exigencias procedentes de ámbitos como el empresarial. Este jueves la patronal CEV (Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana) reclamó al ejecutivo medidas ante la crisis, que servirían como complemento a las que ya ha adoptado el Gobierno central.
En concreto, la patronal constató “impactos relevantes en distintos sectores empresariales”, y destacó la “conveniencia de activar medidas complementarias de apoyo al tejido productivo, que incluyan medidas directas, instrumentos de carácter fiscal y mecanismos de apoyo a la liquidez empresarial”.
A esta petición cabe sumar la de Compromís, que en el pleno de las Cortes del jueves propuso diez medidas entre las que estaban las ayudas a pymes y autónomos afectados por la subida de los costes energéticos, un bono energético extraordinario para rentas bajas y medias, ayudas directas a los trabajadores afectados por los ERTE causados por la guerra, fomentar el autoconsumo o un plan de apoyo a la industria intensiva, entre otras propuestas.
A su vez, además del Gobierno central, que aprobó el jueves el paquete anticrisis en el Congreso, autonomías como Cataluña, País Vasco, Navarra o Murcia han anunciado medidas propias.
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