Morant advierte desde Alicante de los peligros del “fuego amigo” mientras respalda la gestora del PSOE local ante las maniobras de Franco

Con el ruido interno de fondo, Diana Morant ha aprovechado este viernes la reunión de la comisión ejecutiva nacional del PSPV en Alicante para lanzar un aviso interno contra el “fuego amigo” y cerrar filas con la gestora del PSOE local en plena maniobra de Ángel Franco para intentar forzar una nueva dirección en la agrupación con la vista en las próximas elecciones. La secretaria general socialista no ha citado de forma expresa al veterano dirigente, pero su mensaje, pronunciado con Franco presente en la sala, se interpreta como una advertencia para quien quisiera darse por aludido en un momento en que el exsenador vuelve a mover ficha desde la sombra.

La reunión, celebrada en la sede provincial de Pintor Cabrera, ha servido así para algo más que para el parte político contra el PP. El movimiento más relevante ha sido el respaldo explícito de Morant al presidente de la gestora, José Antonio Amat, y la idea de que la dirección provisional no se toca por ahora. “Le digo que tome vitaminas, que tiene mucho trabajo que hacer”, ha llegado a afirmar ante los medios, en una frase que deja claro que la etapa de la gestora va para largo.

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, preside en Alicante la Comisión Ejecutiva Nacional de los socialistas valencianos / Rafa Arjones

El mensaje llega justo cuando Franco trata de articular una mayoría interna para presentar a València una salida pactada a la etapa de provisionalidad actual. La operación tiene a Quico Fenollar como coordinador visible del bloque que intenta explorar acuerdos entre familias para dar portazo a la gestora y nombrar ya un secretario local. Desde el PSPV sostienen que no habrá asamblea a corto plazo por muchos movimientos que se puedan articular. La intervención de Morant apuntala precisamente esa tesis.

Morant ha sido recibida por el secretario provincial, Rubén Alfaro, y por los dos alicantinos con más influencia en su ejecutiva, José Antonio Amat y Mayte García. Antes de atender a los medios, la secretaria general ha tenido un breve aparte con su número dos orgánico, Vicent Mascarell, y con su director de comunicación, Ximo Ferrandis.

Los socialistas aplazan a septiembre la conferencia prevista en la UA por coincidir con las andaluzas

La también ministra ha vuelto a concentrar buena parte de su intervención frente a las cámaras en cargar contra el PP y en presentar Alicante como “escaparate de sus peores prácticas”, en un intento de poner el foco en una provincia clave para acceder al Palau de la Generalitat: la vivienda protegida de Les Naus, el caso Baño, la sanidad privatizada o la gestión de Toni Pérez en Benidorm. En ese mismo frente, la ejecutiva ha acordado además que el PSPV se persone en el proceso judicial del caso Baño. También ha dedicado espacio a la financiación autonómica, con un mensaje de apoyo al nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, y con nuevas críticas al rechazo del PP al modelo planteado por el Gobierno.

De puertas adentro

Desde dentro de la reunión, varias fuentes conectan el aviso contra el “fuego amigo” con el momento interno de la agrupación alicantina. Aseguran que ha habido un mensaje nítido contra los movimientos que, a juicio de la cúpula, solo desgastan a la organización. En ese contexto, el respaldo de Morant a la gestora y su elogio al trabajo de Amat operan como una respuesta política al intento del exsenador de recomponer influencia orgánica a poco más de un año de las municipales.

“Me he esforzado en venir mucho a Alicante para que los ciudadanos sepan que el PSPV tiene una secretaria general comprometida con Alicante y la provincia”, ha dicho la secretaria general de los socialistas valencianos. La afirmación busca encajar con los actos y reuniones que Morant ha ido protagonizando en territorio alicantino en los últimos meses, aunque en sectores del partido sigue pesando la idea de que esa presencia aún no se ha traducido en una implantación política sostenida ni en un proyecto con raíces en la provincia.

Decisiones

La ejecutiva de este viernes ha dejado además dos decisiones orgánicas de calado. La primera, el aplazamiento a septiembre de la conferencia política que el PSPV había previsto celebrar en mayo en Alicante, un cambio ya cerrado tras la coincidencia de fechas con las elecciones andaluzas y en un calendario en el que el partido quiere evitar que la cita pierda foco.

La dirección ratifica a Ciprià Císcar como nuevo presidente del partido, cubriendo una plaza vacante desde la salida de José María Ángel

La segunda, la ratificación de la propuesta de Ciprià Císcar como nuevo presidente del PSPV, un cargo honorífico que llevaba ocho meses vacante desde la salida de José María Ángel.