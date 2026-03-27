El PP impulsa en el Congreso una iniciativa para potenciar la industria del calzado de Alicante y reforzar su competitividad

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha impulsado una Proposición No de Ley (PNL) dirigida a reforzar la competitividad, la modernización y la sostenibilidad del sector del calzado, “una industria estratégica para la economía española y especialmente para la provincia de Alicante y la Comunitat Valenciana, donde se concentra uno de los principales clústeres industriales del calzado de Europa”, ha señalado la diputada por Alicante en el Congreso, Julia Parra.

La PNL destaca que la Comunitat Valenciana reúne 2.170 empresas fabricantes de calzado, el 52,4% del total nacional, además de 984 empresas auxiliares, lo que representa el 82% del conjunto estatal. “Estamos ante una concentración que evidencia el peso estratégico del sector y su importancia para el empleo, las exportaciones y el desarrollo económico, con números que evidencia el peso del sector en la Comunitat Valenciana y muy especialmente en la provincia de Alicante”, ha indicado Parra. La diputada recuerda que la importancia del calzado en la provincia, donde se localiza el 92,9% de los trabajadores del sector en la Comunitat Valenciana.

La PNL recoge que aunque el sector es fuerte “afronta importantes desafíos estructurales” y especifica que desde 2014 se ha producido una reducción de más del 17% en el número de empresas, junto con una caída del 28,4% en la cifra de negocio en ese mismo periodo, a lo que habría que sumar una elevada dependencia exportadora, que alcanza el 78,5%, así como el incremento de los costes energéticos, la creciente competencia internacional, la escasez de mano de obra cualificada y la necesidad de avanzar en digitalización y automatización de procesos.

Planta de producción en una empresa de calzado. / AXEL ALVAREZ

Asimismo, destaca la preocupación por la proliferación de productos comercializados a través de plataformas digitales extracomunitarias que no cumplen los estándares europeos en materia de seguridad, fiscalidad, etiquetado o sostenibilidad, generando situaciones de competencia desleal para las empresas del sector.

El documento cita la existencia de informes económicos que advierten del déficit inversor en infraestructuras estratégicas de transporte y logística en la provincia de Alicante, un factor especialmente relevante para un sector con marcada vocación exportadora.

Por todo ello, Julia Parra ha destacado que desde el Partido Popular “queremos trabajar en medidas concretas para fortalecer este sector estratégico con un plan nacional de modernización industrial del calzado, el refuerzo de la promoción exterior a través del ICEX y la creación de un centro nacional de referencia que impulse la formación especializada y la transferencia tecnológica”.

Ha añadido que el PP plantea también en su propuesta “mejorar los mecanismos de control del mercado para garantizar competencia leal frente a productos procedentes de terceros países que no cumplen los estándares europeos”. “El calzado de nuestra tierra es industria, empleo y es Marca España. Defenderlo significa apostar por la modernización productiva, por la innovación y por el futuro industrial de nuestro país”, sostiene Parra.

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Ha apostillado que mientras el PP busca medidas que refuercen y potencien el sector “de frente nos encontramos un gobierno inmóvil que no toma medidas concretas y que no conoce necesidades del sector”.